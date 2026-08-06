В Хабаровске осудили косметолога за обман 14 клиенток

В Хабаровске косметолог, обманувшая 14 клиенток, получила 6,5 года колонии. Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Установлено, что 40-летняя фигурантка публиковала объявления о предоставлении бьюти-услуг. За них она брала предоплату от пяти до 27 тысяч рублей. В качестве кабинетов для процедур она арендовывала помещения без опознавательных вывесок. Попасть туда можно было только по звонку.
Женщина регулярно переносила процедуры, ссылаясь на различные обстоятельства: травмы, аварии в офисе или срочную сдачу анализов. Общение с клиентами она прекращала, а предоплату тратила на свои нужды.
Фигурантку задержали. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности. Сотрудники следственного управления признали причастность женщины к 14 противоправным эпизодам. Общий ущерб потерпевшим составил около 200 тысяч рублей.
Суд признал вину хабаровчанки по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ее приговорили к 6,5 годам исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения 14-летнего возраста ее ребенка.