В Хабаровске осудили косметолога за обман 14 клиенток

Установлено, что 40-летняя фигурантка публиковала объявления о предоставлении бьюти-услуг. За них она брала предоплату от пяти до 27 тысяч рублей. В качестве кабинетов для процедур она арендовывала помещения без опознавательных вывесок. Попасть туда можно было только по звонку.