Водолазы нашли мину времен Великой Отечественной войны вблизи Ломоносова

Боеприпас подняли со дна водоема вблизи Ломоносова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.
Опасную находку обнаружили водолазы во время обследования акватории и сразу вызвали специалистов для разминирования. Взрывоопасный объект обследовали и пришли к выводу, что это авиационная донная мина.
— Боеприпас вывезли на полигон и взорвали, — рассказали спасатели.
Уточним, что подрыв был контролируемым — так обезвреживают снаряды.
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