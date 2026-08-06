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Водолазы нашли мину времен Великой Отечественной войны вблизи Ломоносова

Снаряд вывезли на полигон и уничтожили.

Источник: МЧС РФ

Боеприпас подняли со дна водоема вблизи Ломоносова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Опасную находку обнаружили водолазы во время обследования акватории и сразу вызвали специалистов для разминирования. Взрывоопасный объект обследовали и пришли к выводу, что это авиационная донная мина.

— Боеприпас вывезли на полигон и взорвали, — рассказали спасатели.

Уточним, что подрыв был контролируемым — так обезвреживают снаряды.

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