В Красноярске следователи начали проверку по драке, в которой пострадал школьник

Информация об инциденте появилась в соцсетях. Пользователи делились, что подросток применил силу к своему сверстнику после того, как тот оскорбительно отозвался об его отце. Конфликт перерос в потасовку, и одному из ребят понадобилась медицинская помощь. По версии очевидцев случившегося, один из участников конфликта пытался задушить другого. Тот около четверти часа пролежал на земле и не мог подняться, а позже ему вызвали скорую.