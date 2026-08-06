В Красноярске следователи начали проверку по драке, в которой пострадал школьник

6 августа в Красноярске после сообщений в интернете о драке между школьниками следователи начали проверку. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ее проведение на личный контроль.
Информация об инциденте появилась в соцсетях. Пользователи делились, что подросток применил силу к своему сверстнику после того, как тот оскорбительно отозвался об его отце. Конфликт перерос в потасовку, и одному из ребят понадобилась медицинская помощь. По версии очевидцев случившегося, один из участников конфликта пытался задушить другого. Тот около четверти часа пролежал на земле и не мог подняться, а позже ему вызвали скорую.
В Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии выясняют, что именно произошло. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям участников драки.