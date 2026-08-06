В Нижнем Тагиле возбудили дело после схода трамвая с пассажирами с путей

Инцидент произошел 5 августа с трамваем маршрута № 12 «Пихтовые горы — улица Островского». Когда он двинулся от остановки, то сошел с рельсов и врезался в опору линии электропередачи. В момент происшествия в салоне находились около 30 пассажиров. Шесть человек, включая двоих детей, обратились за медицинской помощью.