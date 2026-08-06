Последствия атаки БПЛА взяла на контроль нижегородская прокуратура

В селе Саваслейка городского округа город Кулебаки прокуратура взяла под контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
Это стало продолжением ночной атаки БПЛА на регион, в ходе которой силы ПВО и РЭБ отразили налёт, но сбитый аппарат врезался в дерево, а взрыв его боевой части вызвал пожар в жилом доме. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе ребёнок, а падение осколков повредило многоквартирный дом.
Для оперативного приёма жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим нижегородцам прокуратура области организовала специальную горячую линию по телефону 8−903−602−22−20.
Ранее сообщалось, что четыре нижегородца пострадали от атаки БПЛА ВСУ 6 августа.