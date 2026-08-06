Дело об убийстве ребенка из Петербурга рассмотрят в закрытом режиме

По версии следствия, в конце января 2026 года Жилкин совершил преступление в отношении ребенка, после чего, чтобы скрыть его, убил мальчика и вывез тело в Ленинградскую область. Ночью 3 февраля тело ребенка обнаружили вмерзшим в лед Симоновского ручья у Нижнего Шингерского водопада в Ломоносовском районе.