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Следователи установили 11 участников конфликта у памятника Курчатову в Челябинске

По делу о массовой драке задержан 17‑летний местный житель.

Источник: 1obl.ru

Обстоятельства конфликта, произошедшего вечером 5 августа у памятника Курчатову в центре Челябинска, продолжают выяснять следователи СК, оперативники ГУ МВД и УФСБ. На данный момент установлены 11 участников в возрасте от 14 до 20 лет, с ними проводятся следственные действия. По подозрению в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) задержан 17‑летний житель города, сообщили в СУ СК России по Челябинской области.

Напомним, инцидент произошел вечером 5 августа. На сообщение о массовом скоплении молодежи выезжали наряды ППС и ДПС. В отдел доставили пятерых, трое из них оказались несовершеннолетними 16—17 лет. По данным Следственного комитета, в ходе конфликта пострадали четыре человека. У 18‑летнего участника зафиксировали ножевые ранения нижних конечностей и ожоги от ракетницы. Еще у одного из молодых людей похитили мобильный телефон и наушники. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

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