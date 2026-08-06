Следователи установили 11 участников конфликта у памятника Курчатову в Челябинске

Напомним, инцидент произошел вечером 5 августа. На сообщение о массовом скоплении молодежи выезжали наряды ППС и ДПС. В отдел доставили пятерых, трое из них оказались несовершеннолетними 16—17 лет. По данным Следственного комитета, в ходе конфликта пострадали четыре человека. У 18‑летнего участника зафиксировали ножевые ранения нижних конечностей и ожоги от ракетницы. Еще у одного из молодых людей похитили мобильный телефон и наушники. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.