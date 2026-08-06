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Дерево упало на девушку в Минске, ее госпитализировали

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Столичные следователи проводят проверку по факту падения дерева на девушку, сообщили в СК.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

В четверг, 5 августа, в вечернее время 22-летняя девушка находилась с столичном сквере Симона Боливара. Они сидела на скамье, когда ветки стоящего рядом дерева упали прямо на нее.

Прохожая вызвала скорую медицинскую помощь. Находившиеся неподалеку милиционеры также пришли девушке на помощь: извлекли ее из-под веток и передали медикам.

Пострадавшую госпитализировали, сейчас ее состояние оценивается как стабильное, ее жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В частности, следователи провели осмотр и опросили очевидцев. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить степень тяжести телесных повреждений пострадавшей минчанки.

Все обстоятельства произошедшего установят сотрудники Партизанского районного отдела Следственного комитета в ходе проверки.

«Отдельное внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим травмированию минчанки», — отметили в СК.

СК