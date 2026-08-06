Дерево упало на девушку в Минске, ее госпитализировали

В четверг, 5 августа, в вечернее время 22-летняя девушка находилась с столичном сквере Симона Боливара. Они сидела на скамье, когда ветки стоящего рядом дерева упали прямо на нее.
Прохожая вызвала скорую медицинскую помощь. Находившиеся неподалеку милиционеры также пришли девушке на помощь: извлекли ее из-под веток и передали медикам.
Пострадавшую госпитализировали, сейчас ее состояние оценивается как стабильное, ее жизни ничего не угрожает.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В частности, следователи провели осмотр и опросили очевидцев. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить степень тяжести телесных повреждений пострадавшей минчанки.
Все обстоятельства произошедшего установят сотрудники Партизанского районного отдела Следственного комитета в ходе проверки.
«Отдельное внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим травмированию минчанки», — отметили в СК.