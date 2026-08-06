В Приморском, Центральном и Южном районах Новороссийска отключили свет

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре 6 августа с 08:00 до 20:00 временно отключат водоснабжение на нескольких улицах из-за отключения электроэнергии, сообщили в ресурсоснабжающей организации. Без воды останутся дома № 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 39 и 13/5 на улице Лавочкина, а также дом № 310 на улице Карасунской, после завершения работ подачу восстановят.