Воронежский поселок закрыли на карантин из-за смертельной болезни

Карантин по бешенству животных введен в поселке Подлесный Верхнехавского района до 11 ноября включительно. Об этом говорится в проекте указа губернатора, опубликованном на портале облправительства.
Зараженное животное обнаружили в подсобном хозяйстве на улице Ленина.
Неблагополучной по заболеванию признана территория поселка Подлесный, ограниченная улицами Ленина, Железнодорожная, Советская, Мира, Октябрьская, 1 мая, а также территория села Углянец, ограниченная улицами Липовая, Парковая, Лермонтова, Гоголя, 9 мая, Кедровая, Виноградная, Вишневая.