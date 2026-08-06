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Воронежский поселок закрыли на карантин из-за смертельной болезни

Зараженное бешенством животное обнаружили в поселке Подлесный.

Источник: АиФ Воронеж

Карантин по бешенству животных введен в поселке Подлесный Верхнехавского района до 11 ноября включительно. Об этом говорится в проекте указа губернатора, опубликованном на портале облправительства.

Зараженное животное обнаружили в подсобном хозяйстве на улице Ленина.

Неблагополучной по заболеванию признана территория поселка Подлесный, ограниченная улицами Ленина, Железнодорожная, Советская, Мира, Октябрьская, 1 мая, а также территория села Углянец, ограниченная улицами Липовая, Парковая, Лермонтова, Гоголя, 9 мая, Кедровая, Виноградная, Вишневая.