Челябинец захватил в заложники медиков, которые приехали выводить его из запоя

В Челябинске будут судить мужчину, захватившего в заложники сотрудников медцентра из-за стоимости лечения зависимости, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.
Сообщается, что инцидент произошел в феврале прошлого года. Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал к себе домой администратора и фельдшера медицинского центра. Специалисты должны были провести консультацию и оформить документы для лечения.
«Когда медики озвучили стоимость платных услуг и порядок их оказания, мужчина пришел в ярость. Он достал аэрозольный пистолет, заряженный пиротехническими патронами, и направив оружие на медиков, потребовал, чтобы они оставались в его квартире против своей воли», — рассказали в СУ.
Медиков освободили правоохранители, которых администратор сумела тайком от обвиняемого вызвать по мобильнику.
Тридцатидевятилетний челябинец обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 119 УК РФ (угроза убийством) и пунктам «г, ж» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, с применением оружия). Следствием собрана достаточная доказательная база, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу.