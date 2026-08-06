Челябинец захватил в заложники медиков, которые приехали выводить его из запоя

«Когда медики озвучили стоимость платных услуг и порядок их оказания, мужчина пришел в ярость. Он достал аэрозольный пистолет, заряженный пиротехническими патронами, и направив оружие на медиков, потребовал, чтобы они оставались в его квартире против своей воли», — рассказали в СУ.