Глеб Никитин сообщил о четырех пострадавших после ночной атаки беспилотников

Ночью силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотников на Нижегородскую область. В результате подавления один из аппаратов потерял управление, врезался в дерево, после чего сдетонировала его боевая часть. Разлетевшиеся осколки стали причиной пожара в квартире расположенного рядом жилого дома. Пострадали четыре человека, среди них ребенок. Всем оперативно оказали медицинскую помощь, угрозы их жизни и здоровью нет, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
Возгорание удалось быстро ликвидировать. По предварительной информации, других серьезных последствий атаки не зафиксировано. На месте продолжают работать экстренные службы и профильные специалисты, которые оценивают ущерб и устраняют последствия происшествия.
Глеб Никитин заявил, что региональные власти окажут необходимую помощь жителям, чье жилье получило повреждения. По его словам, все пострадавшие могут рассчитывать на поддержку, а ситуация находится на контроле областного правительства.