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В Красноярском крае завели уголовное дело из-за схода 13 вагонов с рельсов

На перегоне в Курагинском округе сошел с путей грузовой поезд.

Источник: Комсомольская правда

6 августа стало известно, что в Красноярском крае завели уголовное дело после того, как на железной дороге сошли с рельсов 13 вагонов. Об этом сообщили в Красноярском следственном отделе на транспорте Восточного МСУТ СК России.

Напомним, авария произошла 4 июля около 16:00 на перегоне между станциями Кошурниково и Путевой пост 570 км. В пути грузовой поезд потерял часть состава. От схода пострадали и сами вагоны, и верхняя часть железнодорожного полотна. Предварительный ущерб, который понесла транспортная компания в результате инцидента, оценивается более чем в три миллиона рублей.

Уголовное дело было заведено по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба. Напомним, она предусматривает для виновных до двух лет лишения свободы.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты: они осматривают поврежденный участок, опрашивают свидетелей и изучают техническую документацию. Их главная задача — выяснить, из-за чего именно вагоны сошли с рельсов.