В Красноярском крае завели уголовное дело из-за схода 13 вагонов с рельсов

Напомним, авария произошла 4 июля около 16:00 на перегоне между станциями Кошурниково и Путевой пост 570 км. В пути грузовой поезд потерял часть состава. От схода пострадали и сами вагоны, и верхняя часть железнодорожного полотна. Предварительный ущерб, который понесла транспортная компания в результате инцидента, оценивается более чем в три миллиона рублей.