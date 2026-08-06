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В Волгограде водитель «Приоры» погубил пешехода

В Кировском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием пешехода и автомобиля "Лада.

В Кировском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием пешехода и автомобиля «Лада Приора». Как сообщили в ГУ МВД России по региону, трагедия случилась на улице 64-й Армии.

По предварительной информации, 49-летний водитель напротив дома № 2 «б» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавший пешеход скончался при транспортировке в медицинское учреждение.

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