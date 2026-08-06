В Омске врачи борются за жизнь ребёнка после ДТП на мотоблоке 5 августа

Как ранее писал портал Om1.ru, накануне в Большереченском районе произошла авария с мотоблоком, на котором ехали двое детей. ДТП случилось накануне, 5 августа, в лесу недалеко от деревни Большемурлы. По предварительным данным полиции, мотоблоком управлял 12-летний подросток. В прицепе вместе с ним находились десятилетний пассажир и металлическая труба, которая выступала за габариты конструкции.