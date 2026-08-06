ГАИ показала видео жесткого ДТП с пятью авто на проспекте Независимости в Минске

Днем в среду, 5 августа, 67-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Renault, ехал по проспекту Независимости. Он выехал на полосу встречного движения вблизи пересечения и улицей Фогеля и врезался в четыре авто. В ГАИ назвали Toyota, Opel, Volkswagen и грузовик МАЗ.