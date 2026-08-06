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ГАИ показала видео жесткого ДТП с пятью авто на проспекте Независимости в Минске

Массовое ДТП с пятью автомобилями произошло на проспекте Независимости в Минске.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ показала видео жесткого ДТП с пятью авто на проспекте Независимости в Минске. Подробности приводит УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Днем в среду, 5 августа, 67-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Renault, ехал по проспекту Независимости. Он выехал на полосу встречного движения вблизи пересечения и улицей Фогеля и врезался в четыре авто. В ГАИ назвали Toyota, Opel, Volkswagen и грузовик МАЗ.

В результате аварии никто не пострадал, у транспортных средств механические повреждения.

Проводилось медицинское освидетельствование водителя автомобиля Renault. В крови мужчины не обнаружили наличия этилового спирта.

Ранее Mazda столкнулась с бензовозом в Беларуси — два взрослых и двое детей погибли.

Тем временем синоптики заявили про жару до +40, ливни и град в Беларуси 6 августа.

А еще мы узнали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над Утидзимой в Торонто: «Это было очень необходимо».