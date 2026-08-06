Минчанка позвонила в милицию, когда ее девятилетняя дочь постригла волосы. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратилась мама девятилетней школьницы, которую телефонные аферисты заставили постричь волосы.
Сначала несовершеннолетней поступил звонок от имени оператора сотовой связи. Ее попросили назвать адрес места жительства, по которому якобы пришлют бумажный договор на обслуживание. Кроме того, у девочки звонившие выманили код из смс-сообщения для подтверждения услуги.
После этого школьнице в мессенджере позвонил незнакомец, представившись правоохранителем. Он отругал девочку за то, что она назвала преступникам код. И стал угрожать — ее родителей посадят в тюрьму, а ее саму направят в детский дом.
Звонивший сказал несовершеннолетней обыскать квартиру в поисках родительских денег.
«А когда она не нашла денег — то разозлился и стал давать бессмысленные задания: выбросить в окно пульт от телевизора, положить телефон в микроволновую печь, состричь волосы. Школьница испугалась и выполнила все указания, но незнакомец продолжил разговаривать с ней грубо», — рассказали в милиции.
Девочка бросила трубку и позвонила маме, которая сразу же вернулась домой с работы и позвонила в милицию.
Несовершеннолетняя призналась, что знала о схемах мошенников и разговаривала об этом с родителями. Однако, попав саму в такую ситуацию — испугалась и растерялась.
Тем временем в Минске 10-летний школьник отнес в кусты $200 тысяч — что было дальше.
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