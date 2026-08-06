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В Красноярске суд заставил платить пассажира за задержку авиарейса

Житель Красноярска заплатит авиакомпании за задержку рейса по его вине.

Источник: Комсомольская правда

6 августа в Красноярске суд обязал пассажира заплатить авиакомпании за задержку рейса по его вине. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Инцидент произошел еще в декабре прошлого года. Пассажиры уже садились в самолет, чтобы лететь из Красноярска в Ош. Бортпроводники заметили, что один из них явно в нетрезвом состоянии. Он с трудом передвигался и не мог самостоятельно подняться по трапу.

Командир воздушного судна оценил ситуацию и решил, что такой пассажир может представлять угрозу для безопасности полета. Его отказались брать на борт и вызвали полицию. Однако, пока мужчину снимали с рейса и проводили все положенные в таких случаях процедуры, был задержан вылет самолета на 41 минуту. Из-за этого перевозчик понес убытки: они были связаны с дополнительными расходами на аэропортовое обслуживание и оплату труда персонала в сверхурочное время. Общая сумма ущерба составила немногим более 51 тысячи рублей.

Авиакомпания обратилась в Кировский районный суд Красноярска с требованием обязать виновника задержки рейса возместить эти деньги. Судья изучил обстоятельства и встал на сторону перевозчика.

Теперь с нарушителя взыщут не только материальные потери компании, но и государственную пошлину. Он заплатит более 55 тысяч рублей.