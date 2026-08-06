В Красноярске суд заставил платить пассажира за задержку авиарейса

Командир воздушного судна оценил ситуацию и решил, что такой пассажир может представлять угрозу для безопасности полета. Его отказались брать на борт и вызвали полицию. Однако, пока мужчину снимали с рейса и проводили все положенные в таких случаях процедуры, был задержан вылет самолета на 41 минуту. Из-за этого перевозчик понес убытки: они были связаны с дополнительными расходами на аэропортовое обслуживание и оплату труда персонала в сверхурочное время. Общая сумма ущерба составила немногим более 51 тысячи рублей.