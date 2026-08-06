В Воронеже женщина угнала у пенсионера «Тойоту» и разбила ее о дерево

По данным ведомства, в начале июля потерпевший познакомился возле магазина с 45-летним мужчиной и его сожительницей. Компания решила продолжить общение за спиртным, однако пожилой владелец машины быстро захмелел и заснул на улице Любы Шевцовой. Пока мужчина спал, злоумышленница вытащила из его кармана ключи от автомобиля, а своему спутнику соврала, будто хозяин сам разрешил им прокатиться.