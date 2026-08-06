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В Воронеже женщина угнала у пенсионера «Тойоту» и разбила ее о дерево

67-летний мужчина спал на скамейке, а 37-летняя дама стащила у него ключи от машины.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже 37-летняя местная жительница угнала кроссовер «Тойота RAV4» у 67-летнего пенсионера и разбила его машину о дерево после совместного распития алкоголя, воспользовавшись тем, что хозяин иномарки уснул на скамейке у подъезда. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД 6 августа.

По данным ведомства, в начале июля потерпевший познакомился возле магазина с 45-летним мужчиной и его сожительницей. Компания решила продолжить общение за спиртным, однако пожилой владелец машины быстро захмелел и заснул на улице Любы Шевцовой. Пока мужчина спал, злоумышленница вытащила из его кармана ключи от автомобиля, а своему спутнику соврала, будто хозяин сам разрешил им прокатиться.

Ночная поездка к водоему завершилась ДТП: водитель не справилась с управлением и врезалась в дерево. Поняв, что иномарка получила серьезные повреждения, пара бросила ее на месте аварии и скрылась.

Вскоре правоохранители установили личности подозреваемых. На допросе спутник женщины подтвердил, что не знал о краже ключей, а сама фигурантка дала признательные показания. В отношении нее возбуждено уголовное дело об угоне, предусматривающее до пяти лет лишения свободы, в качестве меры пресечения ей избрана подписка о невыезде.

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