Семьям воронежцев, погибших при атаке ВСУ 22 июня, выплатили компенсации. Эту информацию vrn.aif.ru подтвердили в пресс-службе облправительства.
Власти уточнили, что все выплаты были произведены в течение первых двух недель после случившегося. В результате террористического акта погибли шесть человек: мужчина и пять женщин.
Ракетная атака на Воронеж днём 22 июня стала самой масштабной с начала СВО. Главное о трагедии — в материале vrn.aif.ru.
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