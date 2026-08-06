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Семьям воронежцев, погибших при атаке ВСУ 22 июня, выплатили компенсации

В результате террористического акта погибли шесть человек: мужчина и пять женщин.

Источник: АиФ Воронеж

Семьям воронежцев, погибших при атаке ВСУ 22 июня, выплатили компенсации. Эту информацию vrn.aif.ru подтвердили в пресс-службе облправительства.

Власти уточнили, что все выплаты были произведены в течение первых двух недель после случившегося. В результате террористического акта погибли шесть человек: мужчина и пять женщин.

Ракетная атака на Воронеж днём 22 июня стала самой масштабной с начала СВО. Главное о трагедии — в материале vrn.aif.ru.

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