10:49 (мск) РИА Новости

Прощения будут просить сами украинские власти, заявили в Крыму

Крымчане не должны просить ни у кого прощения за возращение на историческую родину, в отличие от украинских властей, которые стремятся навредить полуострову любым путем, заявил вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.