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Путин приедет в КрымВ Кремле сообщили о подготовке поездки президента в Крым
Прокуратура Украины вызвала российских судей на допрос
В 2017 году в Крым было вложено почти 200 миллиардов рублей
Ряд улиц в Симферополе 13 марта останутся без света
Международный союз электросвязи признал российский статус Крыма
Политика
10:49 (мск)РИА Новости
Прощения будут просить сами украинские власти, заявили в КрымуКрымчане не должны просить ни у кого прощения за возращение на историческую родину, в отличие от украинских властей, которые стремятся навредить полуострову любым путем, заявил вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.
Экономика
11:27 (мск)Интерфакс
Краснодарский край и Крым создадут межрегиональные туристские маршруты12 марта. Interfax-Russia.ru — Краснодарский край и Крым договорились о формировании межрегионального турпродукта, включающего единую сеть туристских и экскурсионных маршрутов, соответствующее соглашение подписали министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди и министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко на выставке «Интурмаркет-2018» в Москве.
Общество
12:30 (мск)РИА Крым
Крымский бизнесмен попался на незаконной «обналичке» 140 млн рубСИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили схему нелегального обналичивания денег, которое осуществлялось путем незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
События
10 мартаРИА Крым
В Крыму 60-летнему мужчине грозит тюрьма за хранение порохаСИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. В Симферополе арестовали 60-летнего мужчину, подозреваемого в хранении охотничьего пороха. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
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