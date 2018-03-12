Краснодарский край и Крым создадут межрегиональные туристские маршруты12 марта. Interfax-Russia.ru — Краснодарский край и Крым договорились о формировании межрегионального турпродукта, включающего единую сеть туристских и экскурсионных маршрутов, соответствующее соглашение подписали министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди и министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко на выставке «Интурмаркет-2018» в Москве.
Крымский бизнесмен попался на незаконной «обналичке» 140 млн рубСИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили схему нелегального обналичивания денег, которое осуществлялось путем незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба министерства.