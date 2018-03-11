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Жители Приморья смогут «льготно» улететь в 9 городов РоссииПравительство РФ утвердило перечень авиамаршрутов с Дальнего Востока, на которые пассажиры смогут приобретать билеты по субсидированным тарифам
Цены на рыбу во Владивостоке бьют все рекорды
Общественный транспорт Владивостока работает в штатном режиме
Более 500 приморцев попали в больницы из-за гриппа и ОРВИ
Выяснилось, когда природа поможет мэру Веркеенко
Политика
11 мартаVLADNEWS
Приморцы ещё могут выбрать избирательный участок для голосованияВыборы президента РФ состоятся ровно через неделю.
Экономика
04:35 (мск)ДЕЙТА
Убожество электроснабжения Анисимовки возмутило прокуратуруВ селе Анисимовка на ул. Партизанской воздушные линии электропередачи закреплены на деревьях, сообщает DEITA. RU со ссылкой на прокуратуру Приморья.
Общество
08:20 (мск)Восток Медиа
По Приморью ударит снежный дождьКраевые синоптики прогнозируют очень тёплую погоду.
События
05:44 (мск)Вести Приморье
Эпидпорог по ОРВИ превышен в Приморье впервые в этом годуЗаболеваемость гриппом и ОРВИ регистрируется выше уровня эпидпорога на 46,3%. Это характерное весеннее увеличение числа заболевших.
Справки
Контроль за оружием и оружейное лобби в США7 карточек
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Как пережить морозы. Советы экспертов6 карточек
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Спорт
Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
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