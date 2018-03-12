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В Иркутской области эпидемии гриппа может и не быть
По данным Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, сейчас по региону заболеваемость на 58% ниже эпидпорога, в Иркутске — на 61,9%
Проходку байкальского тоннеля завершили на БАМе
Иркутская область усилит сотрудничество с Францией
Самолет из Читы совершил экстренную посадку в Иркутске
Дороги Иркутской области чистили от снега более 80 машин
Самолет из Читы совершил экстренную посадку в Иркутске
Дороги Иркутской области чистили от снега более 80 машин
65-летний пенсионер без вести пропал в Иркутске
В Иркутске возобновили слушания по делу «ангарского маньяка»
В Ольхонском районе случился «Байкальский разлом»
МЧС: в горах Южного Прибайкалья возможен сход лавин
Политика
09:52 (мск)
Baikal-info.ru
В Усть-Куте предложено создать ТОСЭР
Усть-Кут необходимо включить в список в список территорий опережающего развития и обратиться за поддержкой в решении этого вопроса к председателю п.
В Иркутск приехала Ксения Собчак
Жители Берёзового в Иркутске пожаловались президенту России на условия жизни
1
С наблюдателями ОБСЕ встретился спикер ЗС Сергей Брилка
Экономика
11 марта
Комсомольская правда
В Иркутской области отремонтируют 444 лифта
Подъемники приведут в порядок в восьми городах региона.
«В основном занимаемся зерном». Что Иркутская область посеет этой весной?
Завершена проходка второго Байкальского тоннеля на ВСЖД
До 20% монгольского рынка зерна намерена занять Иркутская область
1
Общество
09:56 (мск)
Комсомольская правда
Учения прошли утром 12 марта в Иркутском областном суде
Собрались сотрудники полиции, спасатели, врачи скорой помощи.
Фестиваль робототехники «Унгинские роботы» пройдёт в Нукутах
Таксистов в Иркутске заставят снять рекламу «Максим» с машин
Приангарье — третье в РФ по заявлениям на выплаты из материнского капитала
События
10 марта
Комсомольская правда
Более 30 лошадей спасли из опрокинувшегося грузовика на трассе под Иркутском
Ловили перепуганных жеребцов, разбежавшихся в разные стороны полицейские и спасатели.
Женщина погибла в ДТП в Братском районе
Иркутянка прятала наркотики в снегу
В Куйтунском районе охотник по неосторожности застрелил знакомого
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Контроль за оружием и оружейное лобби в США
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Фоторепортажи
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Венере Милосской сделали протезы
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Представители Южной Кореи побывали в КНДР
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Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
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Юбилейный «Оскар»
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На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
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Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
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Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
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10 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
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Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
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В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
Спорт
Удручающая статистика Манчини в России и Турции
И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
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Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус
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