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В Иркутской области эпидемии гриппа может и не бытьПо данным Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, сейчас по региону заболеваемость на 58% ниже эпидпорога, в Иркутске — на 61,9%
Проходку байкальского тоннеля завершили на БАМе
Иркутская область усилит сотрудничество с Францией
Самолет из Читы совершил экстренную посадку в Иркутске
Дороги Иркутской области чистили от снега более 80 машин
Политика
09:52 (мск)Baikal-info.ru
В Усть-Куте предложено создать ТОСЭРУсть-Кут необходимо включить в список в список территорий опережающего развития и обратиться за поддержкой в решении этого вопроса к председателю п.
Экономика
11 мартаКомсомольская правда
В Иркутской области отремонтируют 444 лифтаПодъемники приведут в порядок в восьми городах региона.
Общество
09:56 (мск)Комсомольская правда
Учения прошли утром 12 марта в Иркутском областном судеСобрались сотрудники полиции, спасатели, врачи скорой помощи.
События
10 мартаКомсомольская правда
Более 30 лошадей спасли из опрокинувшегося грузовика на трассе под ИркутскомЛовили перепуганных жеребцов, разбежавшихся в разные стороны полицейские и спасатели.
Справки
Контроль за оружием и оружейное лобби в США7 карточек
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Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
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