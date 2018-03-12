9 марта РИА Новости

СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре под Омском

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух девочек и их дедушки на пожаре в Омской области, говорится в сообщении на сайте СК РФ по региону.