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Омичам пригрозили штрафом за незаконные перепланировки
Самовольная перепланировка может обернуться штрафом и предписанием о необходимости вернуть все в первоначальное состояние
40 000 омичей будут голосовать не по прописке
В мэрии прокомментировали слухи об отставке Шалака
В Омске работники муниципальных учреждений получат жилье
В Омске будут переделывать некачественно построенные дороги
В Омске работники муниципальных учреждений получат жилье
В Омске будут переделывать некачественно построенные дороги
Елку в центре Омска демонтируют
Соцсети: У здания облправительства стоят вооруженные люди
Погиб экс-директор Калачинского мехзавода
Шишов в суде ответил на вопросы своего заказчика
Политика
11:12 (мск)
СуперОмск
Глава омского депкульта Шалак высказался о своей отставке
В понедельник, 12 марта, на пресс-конференции директор департамента культуры Омска Владимир Шалак высказался о своей отставке. Он не боится своего ухода.
В день выборов президента в Омске разыграют 30 IPhone X
Фадина нашла место для аллеи памяти омских чернобыльцев
Бурков встретится с Путиным в Краснодаре
Экономика
13:24 (мск)
СуперОмск
Омский водопровод изношен на 80% — мэрия Омска
В понедельник, 12 марта на комитете по экономическому развитию и муниципальной собственности в Горсовете Омска депутаты обсудили инвестпрограмму «ОмскВодоканала».
Омская мэрия ищет перевозчиков на городские маршруты
На ремонт Красного пути в Омске потратят больше 100 миллионов (список дорог)
Бурков зажег газ в омской деревне
1
Общество
13:05 (мск)
Om1.ru
Дорогу из Омска в Казахстан перекрыли из-за паводка
Об этом сообщила пресс-служба РГП «Казахавтодор».
Руководитель омского планетария вступился за арестованного коллегу
Аллею Героев-спасателей в Омске убрали ради парковки и школы
Омские госавтоинспекторы проверят водителей грузовиков
События
9 марта
РИА Новости
СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре под Омском
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух девочек и их дедушки на пожаре в Омской области, говорится в сообщении на сайте СК РФ по региону.
В Омске столкнулись маршрутка и КамАЗ
В детской больнице омичка угрожала вахтерше из-за бахил
В Горьковском районе пожар унес жизни трех человек
Справки
Контроль за оружием и оружейное лобби в США
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Фоторепортажи
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Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
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Юбилейный «Оскар»
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На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
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Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
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Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
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10 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
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Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
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В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
Спорт
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Hi-Tech
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