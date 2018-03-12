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Омичам пригрозили штрафом за незаконные перепланировкиСамовольная перепланировка может обернуться штрафом и предписанием о необходимости вернуть все в первоначальное состояние
40 000 омичей будут голосовать не по прописке
В мэрии прокомментировали слухи об отставке Шалака
В Омске работники муниципальных учреждений получат жилье
В Омске будут переделывать некачественно построенные дороги
Политика
11:12 (мск)СуперОмск
Глава омского депкульта Шалак высказался о своей отставкеВ понедельник, 12 марта, на пресс-конференции директор департамента культуры Омска Владимир Шалак высказался о своей отставке. Он не боится своего ухода.
Экономика
13:24 (мск)СуперОмск
Омский водопровод изношен на 80% — мэрия ОмскаВ понедельник, 12 марта на комитете по экономическому развитию и муниципальной собственности в Горсовете Омска депутаты обсудили инвестпрограмму «ОмскВодоканала».
Общество
13:05 (мск)Om1.ru
Дорогу из Омска в Казахстан перекрыли из-за паводкаОб этом сообщила пресс-служба РГП «Казахавтодор».
События
9 мартаРИА Новости
СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре под ОмскомМОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух девочек и их дедушки на пожаре в Омской области, говорится в сообщении на сайте СК РФ по региону.
Справки
Контроль за оружием и оружейное лобби в США7 карточек
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