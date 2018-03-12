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Куйвашев поговорит с кандидатами на пост главы лесопаркаГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во вторник проведет собеседование с кандидатами на пост директора Шарташского лесопарка
Синоптики сообщили, когда ждать потепления
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Спрос на туры в Крым на Урале снизился в два-три раза
Жители Екатеринбурга стремятся уехать из города на время ЧМ-2018
Политика
16:14 (мск)ЕАН
Инспекция МБВ начнет проверять готовность Екатеринбурга к «Экспо» 2 апреляИнспекция Международного бюро выставок будет работать в Екатеринбурге 2 и 3 апреля, сообщили ЕАН в пресс-службе заявочного комитета «Экспо-2025».
Экономика
13:36 (мск)Вести - Екатеринбург
Авиаперевозчики в Екатеринбурге запускают новые рейсыПрямые рейсы из Екатеринбурга в Болгарию могут появиться уже в нынешнем году, заявляют эксперты туррынка.
Общество
10:43 (мск)УралПолит.ру
​Средний Урал ожидает потепление до нуля градусовЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта, ИА УралПолит.Ru. Синоптики прогнозируют потепление до нуля градусов в Свердловской области в ближайшие дни.
События
15:50 (мск)РИА Новости
Суд вынес приговор по делу о нападении на охрану Красноуральского химзаводаЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Приговор по делу о нападении на охранников Красноуральского химического завода (КХЗ) вынесен в Свердловской области, сообщает в понедельник региональная прокуратура.
Справки
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