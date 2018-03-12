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Куйвашев поговорит с кандидатами на пост главы лесопарка
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во вторник проведет собеседование с кандидатами на пост директора Шарташского лесопарка
Синоптики сообщили, когда ждать потепления
На Урале суд приговорил «черного риэлтора» к шести годам колонии
Спрос на туры в Крым на Урале снизился в два-три раза
Жители Екатеринбурга стремятся уехать из города на время ЧМ-2018
Спрос на туры в Крым на Урале снизился в два-три раза
Жители Екатеринбурга стремятся уехать из города на время ЧМ-2018
Министр предложил жителям старых домов самим делать капремонт
Свердловский министр объяснил гигантские суммы в квитанциях
Пьяный водитель «легковушки» врезался в междугородний автобус
В «Ельцин-центре» прошла операция по переносу эмбрионов
Политика
16:14 (мск)
ЕАН
Инспекция МБВ начнет проверять готовность Екатеринбурга к «Экспо» 2 апреля
Инспекция Международного бюро выставок будет работать в Екатеринбурге 2 и 3 апреля, сообщили ЕАН в пресс-службе заявочного комитета «Экспо-2025».
Жители Урала 18 марта определят объекты для благоустройства общественных пространств
Губернатор Куйвашев отчитается перед депутатами не раньше мая
Дмитрий Медведев поздравил свердловских паралимпийцев с медалями
Экономика
13:36 (мск)
Вести - Екатеринбург
Авиаперевозчики в Екатеринбурге запускают новые рейсы
Прямые рейсы из Екатеринбурга в Болгарию могут появиться уже в нынешнем году, заявляют эксперты туррынка.
Центр Екатеринбурга сможет принимать скоростной поезд «Ласточка»
В УГМК прокомментировали перенос «трамвайного» аукциона
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Многодетные семьи Среднего Урала смогут получать выплаты вместо земель
Общество
10:43 (мск)
УралПолит.ру
Средний Урал ожидает потепление до нуля градусов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта, ИА УралПолит.Ru. Синоптики прогнозируют потепление до нуля градусов в Свердловской области в ближайшие дни.
В Свердловской области продолжается сезон опасного смога
Священника из Нижней Туры, пострадавшего от большевиков, причислят к святым
В Екатеринбурге снесли киоск и две будки охраны
События
15:50 (мск)
РИА Новости
Суд вынес приговор по делу о нападении на охрану Красноуральского химзавода
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Приговор по делу о нападении на охранников Красноуральского химического завода (КХЗ) вынесен в Свердловской области, сообщает в понедельник региональная прокуратура.
В Екатеринбурге машину угнали из автосервиса
Пьяный свердловчанин на иномарке насмерть сбил 17-летнюю девушку
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