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141,6 млн направит облправительство на строительство «Стрелки»
Поправки в бюджет региона рассмотрит Заксобрание на заседании в марте. Об этом сообщает министерство финансов региона
В авиакатастрофе АН-26 в Сирии погибли два нижегородца
Минимальная стоимость проезда в нижегородских маршрутках выросла
В области прогнозируют нулевую температуру и гололедицу
СК просит помочь найти преступников, которые убили нижегородца
В области прогнозируют нулевую температуру и гололедицу
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Нижегородских таксистов призвали выучить фразы на английском
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Ранее
Нижегородцы застряли в плену у платной парковки на площади Горького
Сразу несколько автомобилей в минувшую субботу, 10 марта, невольно оказались заложниками платной парковки на площади Горького.
Убившего отца отверткой программиста осудили в Нижнем Новгороде
Преступление было совершено во время распития спиртного.
Права покупателей в сети Интернет разъяснят нижегородцам в Роспортребнадзоре
В Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области с 12 по 26 марта 2018 года будет работать Всероссийская «горячая линия» для потребителей.
Врачи из Японии приедут осваивать экспресс-диагностику онкозаболеваний с помощью биочипов нижегородского изобретения
Биочипы для экспресс-диагностики онкозаболеваний могут появиться в нижегородских лечебных учреждениях.
Более 200 человек приняли участие в пожарно-спасательном флешмобе в Нижнем Новгороде
Всего было представлено порядка 14 единиц техники, возможности которой мог оценить любой нижегородец.
Пять «печных» пожаров произошло в Нижегородской области 11 марта
Причиной всех этих пожаров стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
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