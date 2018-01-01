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141,6 млн направит облправительство на строительство «Стрелки»Поправки в бюджет региона рассмотрит Заксобрание на заседании в марте. Об этом сообщает министерство финансов региона
В авиакатастрофе АН-26 в Сирии погибли два нижегородца
Минимальная стоимость проезда в нижегородских маршрутках выросла
В области прогнозируют нулевую температуру и гололедицу
СК просит помочь найти преступников, которые убили нижегородца
Ранее
Нижегородцы застряли в плену у платной парковки на площади ГорькогоСразу несколько автомобилей в минувшую субботу, 10 марта, невольно оказались заложниками платной парковки на площади Горького.
Убившего отца отверткой программиста осудили в Нижнем НовгородеПреступление было совершено во время распития спиртного.
Права покупателей в сети Интернет разъяснят нижегородцам в РоспортребнадзореВ Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области с 12 по 26 марта 2018 года будет работать Всероссийская «горячая линия» для потребителей.
Врачи из Японии приедут осваивать экспресс-диагностику онкозаболеваний с помощью биочипов нижегородского изобретенияБиочипы для экспресс-диагностики онкозаболеваний могут появиться в нижегородских лечебных учреждениях.
Более 200 человек приняли участие в пожарно-спасательном флешмобе в Нижнем НовгородеВсего было представлено порядка 14 единиц техники, возможности которой мог оценить любой нижегородец.
Пять «печных» пожаров произошло в Нижегородской области 11 мартаПричиной всех этих пожаров стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
Справки
Контроль за оружием и оружейное лобби в США7 карточек
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