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Мэрия Перми заказала 3D-модель центра города3D-модель центра города нужно сделать на основе данных аэрофотосъемки, на основе которых можно было бы изготовить картографические материалы
Муниципальные катки посетили более 11 тысяч человек
На месте дома спорта «Искра» построят новый спортивный центр
Синоптики сообщили, когда в крае потеплеет
Начинающие фермеры Пермского края получат господдержку
Ранее
Директор Красновишерского лесничества осуждена к лишению свободы за взяточничествоЧердынский суд вынес приговор бывшему директору Красновишерского лесничества, обвинявшейся в получении взяток.
В марте жители Пермского края увидят полёт МКССтанцию лучше всего будет видно на открытой местности и на окраине города.
В Прикамье выросла прогнозируемая явка населения на выборы президентаПо мнению экспертов, она будет выше 60%
Из-за выборов встреча «Амкара» с ЦСКА перенесена на апрель17 марта пермский клуб сыграет товарищеский матч с «Динамо».
В Перми ястреб разбил окно в жилом домеХищная птица получила повреждения. Благодаря действиям зоозащитников ястреба удалось пристроить специалистам, которые займутся его лечением.
В Перми шестилетней девочке ошибочно принесли приглашение на выборыВыяснилось, что ребёнку не только «напомнили» о дне голосовании, но и внесли его в список избирателей.
Справки
Контроль за оружием и оружейное лобби в США7 карточек
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