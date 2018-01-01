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Мэрия Перми заказала 3D-модель центра города
3D-модель центра города нужно сделать на основе данных аэрофотосъемки, на основе которых можно было бы изготовить картографические материалы
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Чердынский суд вынес приговор бывшему директору Красновишерского лесничества, обвинявшейся в получении взяток.
В марте жители Пермского края увидят полёт МКС
Станцию лучше всего будет видно на открытой местности и на окраине города.
В Прикамье выросла прогнозируемая явка населения на выборы президента
По мнению экспертов, она будет выше 60%
Из-за выборов встреча «Амкара» с ЦСКА перенесена на апрель
17 марта пермский клуб сыграет товарищеский матч с «Динамо».
В Перми ястреб разбил окно в жилом доме
Хищная птица получила повреждения. Благодаря действиям зоозащитников ястреба удалось пристроить специалистам, которые займутся его лечением.
В Перми шестилетней девочке ошибочно принесли приглашение на выборы
Выяснилось, что ребёнку не только «напомнили» о дне голосовании, но и внесли его в список избирателей.
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