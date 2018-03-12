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Финалист «Лидеров России» возглавил департамент облправительства
Сергей Бурцев оказался в числе финалистов конкурса «Лидеры России», проводимого администрацией президента РФ
В Самарской области большегрузам запретят ездить по дорогам
«СКС»: трещину на Московском шоссе устранять будем не мы
В Самару привезли 50 новых автобусов МАЗ
Журналиста и художника Полякова проводили в последний путь
В Самару привезли 50 новых автобусов МАЗ
Журналиста и художника Полякова проводили в последний путь
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Мужчину подозревают в совершении 53 краж в Ставропольском районе
Самарцам посоветовали восстановить баланс витаминов после зимы
Политика
14:01 (мск)
Pro Город Самара
Самарский облсуд не восстановил Кирилина в должности гендиректора РКЦ «Прогресс»
Сегодня, 12 марта, в Самарском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на отстранение от должности генерального директора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
Дмитрий Азаров принял вызов от тренера «Крыльев Советов» Андрея Тихонова и 18 раз набил баскетбольный мяч
Дмитрий Азаров отказался комментировать ситуацию с Михаилом Ефремовым
Дмитрий Азаров лично поздравил женщин Самары с 8 марта
Экономика
7 марта
Pro Город Самара
Самарская область может стать пилотным регионом для проекта «Билет в будущее»
Уже подписали соглашение с АСИ.
В Тольятти открылась бумажная фабрика
Самарской области выделили более 25 млн рублей на развитие сельской медицины
Два тольяттинских оператора связи прекратили работу
Общество
10:31 (мск)
Volga News
Не стало художника Ильи Полякова
На 38-м году жизни 9 марта не стало художника и журналиста Ильи Полякова.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса
Самарская ракета-носитель «Союз СТ- Б» успешно вывела на орбиту 4 телекоммуникационных аппарата
Директор «Современника» пока не принял решения по скандалу с Ефремовым
События
11 марта
Volga News
В Курумоче из-за болезни пассажира совершил экстренную посадку самолет рейса «Москва — Бухара»
Один из пассажиров доставлен из аэропорта в городскую больницу Самары.
Пара решила ночью дойти по льду реки из Бестужевки до Сызрани и заблудилась
В Похвистневе изъята большая партия нелегального спиртного
В Тольятти сгорел автомобиль
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Контроль за оружием и оружейное лобби в США
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На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
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Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
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10 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
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Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
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В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
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