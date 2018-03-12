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Финалист «Лидеров России» возглавил департамент облправительстваСергей Бурцев оказался в числе финалистов конкурса «Лидеры России», проводимого администрацией президента РФ
В Самарской области большегрузам запретят ездить по дорогам
«СКС»: трещину на Московском шоссе устранять будем не мы
В Самару привезли 50 новых автобусов МАЗ
Журналиста и художника Полякова проводили в последний путь
Политика
14:01 (мск)Pro Город Самара
Самарский облсуд не восстановил Кирилина в должности гендиректора РКЦ «Прогресс»Сегодня, 12 марта, в Самарском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на отстранение от должности генерального директора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
Экономика
7 мартаPro Город Самара
Самарская область может стать пилотным регионом для проекта «Билет в будущее»Уже подписали соглашение с АСИ.
Общество
10:31 (мск)Volga News
Не стало художника Ильи ПоляковаНа 38-м году жизни 9 марта не стало художника и журналиста Ильи Полякова.
События
11 мартаVolga News
В Курумоче из-за болезни пассажира совершил экстренную посадку самолет рейса «Москва — Бухара»Один из пассажиров доставлен из аэропорта в городскую больницу Самары.
Справки
Контроль за оружием и оружейное лобби в США7 карточек
Как проголосовать на выборах президента7 карточек
Как пережить морозы. Советы экспертов6 карточек
«Россия – страна возможностей»: как это работает6 карточек
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Спорт
Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
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