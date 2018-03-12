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Новости от БЕЛТА

16:41 (мск)БЕЛТА
Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею вызвал 17 игроков из «Динамо-Минск» для подготовки к ЧМ12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис вызвал 17 игроков из минского «Динамо» на учебно-тренировочный сбор национальной команды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.
09:30 (мск)БЕЛТА
Белоруска Светлана Сахоненко завоевала золото в Пхенчхане-201812 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Светлана Сахоненко победила в лыжной гонке на 15 км свободным стилем на Паралимпийских играх среди спортсменок в категории В2 для атлетов с нарушениями зрения, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 мартаБЕЛТА
Белорусская теннисистка Арина Соболенко не вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 мартаБЕЛТА
Минские «Цмокі» прервали серию поражений в Единой лиге ВТБ победой над «Пармой»11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» прервали серию из поражений в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 мартаБЕЛТА
Матч Азаренко — Стивенс в Индиан-Уэллсе перенесен из-за дождя11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч между белорусской теннисисткой Викторией Азаренко и американкой Слоан Стивенс на турнире в Индиан-Уэллсе перенесен из-за дождя, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 мартаБЕЛТА
В Англии вертолет приземлился прямо на футбольное поле для оказания помощи болельщикуВо время матча четвертого дивизиона чемпионата Англии по футболу между «Честерфилдом» и «Линькольн Сити» на поле приземлился вертолет медпомощи. Он прибыл для оказания помощи фанату, которому стало плохо.
10 мартаБЕЛТА
Александра Саснович вышла в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/16 финала турнира категории «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 мартаБЕЛТА
Белорусские биатлонисты неудачно провели смешанные эстафеты на этапе Кубка мира10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти сегодня прошли смешанные эстафеты, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 мартаБЕЛТА
Футболисты брестского «Динамо» впервые выиграли Суперкубок Беларуси10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» впервые стали обладателями Суперкубка Беларуси, победив на поле ФК «Минск» борисовский БАТЭ со счетом 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 мартаБЕЛТА
Четвертьфинальный матч Кубка Беларуси «Крумкачы» — «Неман» отменен10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб «Крумкачы» официально уведомил ассоциацию «Белорусская федерация футбола» и ФК «Неман» о том, что не в состоянии организовать домашний матч ¼ финала Кубка Беларуси, который должен был состояться в Минске 11 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе АБФФ.
10 мартаБЕЛТА
Матчем за Суперкубок в Беларуси откроется новый футбольный сезон10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси официально откроется новый футбольный сезон. В 16.30 на стадионе ФК «Минск» в матче за Суперкубок встретятся чемпион борисовский БАТЭ и обладатель Кубка страны брестское «Динамо», сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 мартаБЕЛТА
Четыре награды завоевали белорусы на старте Паралимпийских игр в Пхенчхане10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские паралимпийцы открыли счет наградам в первый день зимних Игр в Пхенчхане, завоевав четыре медали в биатлоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 мартаБЕЛТА
Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли в 2-й круг парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли во второй раунд парного разряда на представительном турнире в американском Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 мартаБЕЛТА
Арина Соболенко пробилась в 1/16 финала теннисного турнира в Индиан-Уэллсе9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/16 финала турнира категории «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $8 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 мартаБЕЛТА
Определены составы в белорусской команде на супер-микст и микст на этап КМ по биатлону9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав на супер-микст и микст в эстафетах на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 мартаБЕЛТА
Домрачева: Выходила на старт в Контиолахти в боевом настроении«После Олимпиады важно было не расслабиться, сезон еще не закончен. Выходила на старт в Контиолахти в боевом настроении. Визит домой был приятен. За пару дней в удалось перевести дух. Сегодня снова с новыми силами боролась на дистанции. Ощущения и самочувствие в ходе спринта были очень хорошими», — отметила Дарья Домрачева.
9 мартаБЕЛТА
Дарья Домрачева победила в спринте на этапе КМ в Финляндии9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева победила в спринтерском забеге на седьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 мартаБЕЛТА
Минские «Крумкачы» решили отказаться от участия в четвертьфинале Кубка Беларуси по футболу9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский ФК «Крумкачы» решил не выходить на матч четвертьфинальной стадии розыгрыша Куба Беларуси с гродненским «Неманом», который должен состоятся в Минске 11 марта. Информация об этом размещена на официальном сайте «воронов», сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 мартаБЕЛТА
Россиянин Антон Шипулин победил в спринте на КМ по биатлону в Финляндии8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин Антон Шипулин победил в спринте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал в финском Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 мартаБЕЛТА
Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли в гостях «Гомель» и вышли в полуфинал плей-офф экстралиги8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли в гостях в пятом матче четвертьфинальной серии со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) «Гомель» и вышли в полуфинал плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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