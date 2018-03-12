9 марта БЕЛТА

Домрачева: Выходила на старт в Контиолахти в боевом настроении

«После Олимпиады важно было не расслабиться, сезон еще не закончен. Выходила на старт в Контиолахти в боевом настроении. Визит домой был приятен. За пару дней в удалось перевести дух. Сегодня снова с новыми силами боролась на дистанции. Ощущения и самочувствие в ходе спринта были очень хорошими», — отметила Дарья Домрачева.