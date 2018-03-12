Четвертьфинальный матч Кубка Беларуси «Крумкачы» — «Неман» отменен10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб «Крумкачы» официально уведомил ассоциацию «Белорусская федерация футбола» и ФК «Неман» о том, что не в состоянии организовать домашний матч ¼ финала Кубка Беларуси, который должен был состояться в Минске 11 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе АБФФ.
10 мартаБЕЛТА
Матчем за Суперкубок в Беларуси откроется новый футбольный сезон10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси официально откроется новый футбольный сезон. В 16.30 на стадионе ФК «Минск» в матче за Суперкубок встретятся чемпион борисовский БАТЭ и обладатель Кубка страны брестское «Динамо», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Домрачева: Выходила на старт в Контиолахти в боевом настроении«После Олимпиады важно было не расслабиться, сезон еще не закончен. Выходила на старт в Контиолахти в боевом настроении. Визит домой был приятен. За пару дней в удалось перевести дух. Сегодня снова с новыми силами боролась на дистанции. Ощущения и самочувствие в ходе спринта были очень хорошими», — отметила Дарья Домрачева.