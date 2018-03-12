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Новости от Губерния онлайн

12:00 (мск)Губерния онлайн
Сторож хабаровской автобазы стал обвиняемым в убийстве друга своего шефаПодвыпившего гостя уложили спать в офисе, однако до утра он не дожил.
10:47 (мск)Губерния онлайн
Синоптик: Несколько теплых дней ждут хабаровчан на этой неделеТемпература поднимется до нуля градусов.
08:58 (мск)Губерния онлайн
Минобрнауки ждет наплыва абитуриентов в техникумы и колледжи Хабаровского краяВ ссузах появляются новые специальности, а отбор становится более жестким.
08:08 (мск)Губерния онлайн
Подросток серьезно пострадал под колесами иномарки у Хабаровского погранинститутаПолицейские нашли «Тойоту Корону» и ее хозяина благодаря госномеру, который отвалился в момент удара.
08:06 (мск)Губерния онлайн
Пропавшего две недели назад хабаровчанина разыскивают волонтеры и полицейскиеВ последний раз родственники видели Дмитрия Злепко 26 февраля.
04:43 (мск)Губерния онлайн
Более 2400 жителей Хабаровского края уже выбрали президентаДосрочное голосование проходит в отдаленных районах и на кораблях.
03:35 (мск)Губерния онлайн
Аниме-фестиваль устроят в Комсомольске-на-Амуре на следующей неделеВ субботу, 24 марта, в комсомольском ДК Авиастроителей проведут ежегодный аниме-фестиваль «Хару Хуситери». В этот раз он будет посвящен комиксам про супергероев.
10 мартаГуберния онлайн
Полицейские вручили паспорта школьницам в Хабаровском краеДевочкам подарили цветы и сувениры.
10 мартаГуберния онлайн
О местах, где торгуют наркотиками, могут сообщить жители Хабаровского краяАкция начнется на следующей неделе.
10 мартаГуберния онлайн
Хабаровчанам предлагают поступить в школу церковного пенияВсе желающие смогут пройти прослушивание.
10 мартаГуберния онлайн
Пьяный житель Хабаровского края угнал автомобиль у своего знакомогоМужчина забрал ключи от машины, пока его приятель спал.
8 мартаГуберния онлайн
Инженерная школа в Комсомольске-на-Амуре заработает в этом годуВ учреждении будут преподавать робототехнику, авиамоделирование и программирование.
8 мартаГуберния онлайн
Хабаровские аферисты нарочно били машины ради страховкиФигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.
7 мартаГуберния онлайн
Шесть загородных лагерей Хабаровского края примут школьников на весенних каникулахВ Хабаровском крае на весенних каникулах, которые в этом году пройдут с 26 марта по 1 апреля, будут работать шесть загородных лагерей — «Созвездие» и «Энергетик» в Хабаровском районе, «Кедр» и «Детство.ру» в Комсомольске-на-Амуре, «Олимп» в Николаевском районе и «Западный» в Советско-Гаванском районе. Отдохнуть в них смогут 825 детей.
7 мартаГуберния онлайн
Хабаровчанки получили цветы, книги и жилеты от сотрудников ГИБДДНакануне 8 Марта полицейские пожелали женщинам-водителям удачи на дорогах.
7 мартаГуберния онлайн
Две ледовые переправы закрыли в Хабаровском краеВ Хабаровском крае по заключению инспекторов ГИМС МЧС закрыты две ледовые переправы: через Амгунь в районе восьмой створы (район имени Полины Осипенко) и через Амур на остров Лесной (Хабаровский район).
7 мартаГуберния онлайн
Жалобы на неубранный снег принимают в правительстве Хабаровского краяИнспекторы ежедневно проверяют, насколько хорошо очищены придомовые территории.
7 мартаГуберния онлайн
Городские организации выдвинули на звание «Почетный гражданин Хабаровска» двух кандидатовВ краевой столице на звание «Почетный гражданин Хабаровска» выдвинули две кандидатуры, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
7 мартаГуберния онлайн
«Черного лесоруба» осудили в Хабаровском краеКомсомольский районный суд вынес приговор 40-летнему жителю города Юности, который вместе с напарником незаконно спилил 95 пихт.
7 мартаГуберния онлайн
Комсомольчане отметят 8 Марта на городской набережнойПраздник «Весна на набережной» устроят для комсомольчан в Международный женский день. В четверг, 8 марта, всех желающих повеселиться ждут возле сценической площадки. Мероприятие проведет КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур» и РООХК «Центр спортивной молодежи».
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