7 мартаГуберния онлайнШесть загородных лагерей Хабаровского края примут школьников на весенних каникулахВ Хабаровском крае на весенних каникулах, которые в этом году пройдут с 26 марта по 1 апреля, будут работать шесть загородных лагерей — «Созвездие» и «Энергетик» в Хабаровском районе, «Кедр» и «Детство.ру» в Комсомольске-на-Амуре, «Олимп» в Николаевском районе и «Западный» в Советско-Гаванском районе. Отдохнуть в них смогут 825 детей.
7 мартаГуберния онлайнДве ледовые переправы закрыли в Хабаровском краеВ Хабаровском крае по заключению инспекторов ГИМС МЧС закрыты две ледовые переправы: через Амгунь в районе восьмой створы (район имени Полины Осипенко) и через Амур на остров Лесной (Хабаровский район).
7 мартаГуберния онлайнКомсомольчане отметят 8 Марта на городской набережнойПраздник «Весна на набережной» устроят для комсомольчан в Международный женский день. В четверг, 8 марта, всех желающих повеселиться ждут возле сценической площадки. Мероприятие проведет КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур» и РООХК «Центр спортивной молодежи».