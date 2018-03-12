7 марта Губерния онлайн

Шесть загородных лагерей Хабаровского края примут школьников на весенних каникулах

В Хабаровском крае на весенних каникулах, которые в этом году пройдут с 26 марта по 1 апреля, будут работать шесть загородных лагерей — «Созвездие» и «Энергетик» в Хабаровском районе, «Кедр» и «Детство.ру» в Комсомольске-на-Амуре, «Олимп» в Николаевском районе и «Западный» в Советско-Гаванском районе. Отдохнуть в них смогут 825 детей.