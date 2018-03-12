4 марта Интерфакс

Власти Москвы предупредили о мощном снегопаде в городе 7—8 марта

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Месячная норма осадков в Москве может выпасть к 8 марта, новый снегопад в российской столице начнется вечером 7 марта и продлится весь следующий день, заявил в воскресенье заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.