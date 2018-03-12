Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Показания счетчиков от россиян больше не потребуются
Школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи на электроподстанции
Людмила Петрановская: «Учитель может пресечь травлю за 3 дня»
«Владимир Ильич был доволен»: как перевезли столицу в Москву
Звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва
Монахиня скончалась во время суда против певицы Кэти ПерриКатолическая монахиня, которая несколько лет участвовала в судебной тяжбе с поп-звездой
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Ушел из жизни советский актер Дмитрий Дорлиак-младший — СМИ
Сеть обсуждает пальто Миддлтон за 100 долларов
Почему женщинам полезно устраивать тихие революции и флешмобы
Ольга Бузова снялась топлес на морозе
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг

Новости от Интерфакс

11:08 (мск)Интерфакс
Председателя «Яблока» Эмилию Слабунову отпустили из полицииМосква. 11 марта. INTERFAX.RU — Полиция не стала составлять протокол на председателя партии «Яблоко» Эмилию Слабунову, задержанную в воскресенье на митинге в Москве, она покинула отделение после дачи объяснений, сообщила ее пресс-секретарь Татьяна Бибина.
11 мартаИнтерфакс
В Москве для школьников запустили программу «Технонавигатор»Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — Учащиеся школ Москвы в рамках новой программы «Технонавигатор» получат возможность посетить промышленные предприятия, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
11 мартаИнтерфакс
Воробьев потребовал к середине июня решить вопрос неприятных запахов с «Ядрово»Подмосковные власти обещают через две недели начать монтаж системы дегазации полигона.
8 мартаИнтерфакс
Парковка в Москве на четыре дня стала бесплатнойМосква. 8 марта. INTERFAX.RU — В связи с Международным женским днем с 8 по 11 марта стоянка в зоне платных парковок на улично-дорожной сети Москвы будет бесплатной, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
7 мартаИнтерфакс
Власти Подмосковья назвали возможную причину выброса газов на полигоне «Ядрово»Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — Недостаточная пересыпка полигона и работа тяжелой техники, нарушившей защитный слой полигона, могли стать причиной выброса свалочного газа. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
6 мартаИнтерфакс
Синоптики сообщили о возможной оттепели в Москве на следующей неделеМосква. 6 марта. INTERFAX.RU — После морозной погоды с температурой ниже средних многолетних значений, по предварительным прогнозам, в начале следующей недели в Москве ожидается оттепель, сообщили «Интерфаксу» в Росгидромете во вторник.
5 мартаИнтерфакс
Напавший на Собчак лишен стажировки в МосгордумеМосква. 5 марта. INTERFAX.RU — Мужчина, напавший на кандидата в президенты РФ Ксению Собчак, больше не проходит стажировку в Мосгордуме, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь председателя городской думы Полина Орехова.
5 мартаИнтерфакс
Москвичей призвали отказаться от поездок на машине в вечерний час пикМосква. 5 марта. INTERFAX.RU — Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендует в понедельник отказаться от личных автомобилей в вечерний час пик, так как ведется уборка снега.
5 мартаИнтерфакс
Реставрацию фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ оценили в 1,23 млрд рублейМосква. 5 марта. INTERFAX.RU — Власти Москвы ищут подрядчика для реставрации фонтанного комплекса «Каменный цветок», открытого на ВДНХ в 1954 году.
4 мартаИнтерфакс
В московских аэропортах число задержек рейсов не выросло из-за метелиМосква. 4 марта. INTERFAX.RU — Московские аэропорты, несмотря на метель, работают штатно, число задержек рейсов не растет, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в авиадиспетческих службах московской воздушной зоны.
4 мартаИнтерфакс
Власти Москвы предупредили о мощном снегопаде в городе 7—8 мартаМосква. 4 марта. INTERFAX.RU — Месячная норма осадков в Москве может выпасть к 8 марта, новый снегопад в российской столице начнется вечером 7 марта и продлится весь следующий день, заявил в воскресенье заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
4 мартаИнтерфакс
Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночьВ столице действует желтый уровень погодной опасности.
4 мартаИнтерфакс
Десятки рейсов задержаны в московских аэропортах из-за снегопадаМосква. 4 марта. INTERFAX.RU — Снегопад, который ночью начался в московском регионе, привел к десяткам кратковременных задержек в столичных аэропортах, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны.
3 мартаИнтерфакс
Власти Москвы пообещали открыть новый участок салатовой ветки метро до конца мартаМосква. 3 марта. INTERFAX.RU — Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро с тремя станциями планируется открыть для пассажиров до конца марта, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
2 мартаИнтерфакс
Снегопад принесет Москве 4—5 марта около 40% месячной нормы осадковМосква. 2 марта. INTERFAX.RU — Снегопад, который, как ожидается, начнется в воскресенье и продлится до утра понедельника, принесет до 14 мм осадков в эквиваленте воды, сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре России.
2 мартаИнтерфакс
Пожар на теплоходе в Москве ликвидированМосква. INTERFAX.RU — Пожар на теплоходе у Нагатинской набережной в Москве ликвидирован, пострадавших нет, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МЧС.
1 мартаИнтерфакс
У Нагатинской набережной в Москве загорелось речное судноМосква. 1 марта. INTERFAX.RU — Речное судно загорелось у Нагатинской набережной в Москве, пожару присвоен повышенный уровень сложности, сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник.
1 мартаИнтерфакс
Участок желтой ветки метро от «Раменок» до «Рассказовки» запустят в начале летаМосква. 1 марта. INTERFAX.RU — Участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» планируется запустить в начале лета этого года, заявил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
28 февраляИнтерфакс
Пациентов подмосковной психиатрической больницы эвакуировали из-за задымленияМосква. 28 февраля. INTERFAX.RU — Из психиатрической лечебницы в подмосковном Ногинске из-за задымления эвакуированы 70 человек, сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МЧС.
28 февраляИнтерфакс
В НАК рассказали о предотвращении теракта в московской школе в августе 2017 годаМосква. 28 февраля. INTERFAX.RU — Российские спецслужбы предотвратили попытку нападения на школу в Москве в августе 2017 года, сообщил представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.
Умер Олег Табаков
Песков ответил на слова Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре
Девушка случайно выслала фото незнакомцу. Ответ был потрясающим
Меркель рассказала, что действительно возила Путину пиво
Верный пес четыре месяца ждет хозяина у дверей больницы
Щенок хаски, от которого все отказались, покорил Сеть
У самого богатого россиянина нашли больше всего госнаград
Спорт
Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь