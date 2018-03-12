Председателя «Яблока» Эмилию Слабунову отпустили из полицииМосква. 11 марта. INTERFAX.RU — Полиция не стала составлять протокол на председателя партии «Яблоко» Эмилию Слабунову, задержанную в воскресенье на митинге в Москве, она покинула отделение после дачи объяснений, сообщила ее пресс-секретарь Татьяна Бибина.
Парковка в Москве на четыре дня стала бесплатнойМосква. 8 марта. INTERFAX.RU — В связи с Международным женским днем с 8 по 11 марта стоянка в зоне платных парковок на улично-дорожной сети Москвы будет бесплатной, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
Напавший на Собчак лишен стажировки в МосгордумеМосква. 5 марта. INTERFAX.RU — Мужчина, напавший на кандидата в президенты РФ Ксению Собчак, больше не проходит стажировку в Мосгордуме, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь председателя городской думы Полина Орехова.
Власти Москвы предупредили о мощном снегопаде в городе 7—8 мартаМосква. 4 марта. INTERFAX.RU — Месячная норма осадков в Москве может выпасть к 8 марта, новый снегопад в российской столице начнется вечером 7 марта и продлится весь следующий день, заявил в воскресенье заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Пожар на теплоходе в Москве ликвидированМосква. INTERFAX.RU — Пожар на теплоходе у Нагатинской набережной в Москве ликвидирован, пострадавших нет, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МЧС.