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Новости от ГТРК «Кубань»
15:09 (мск)
ГТРК «Кубань»
Иностранца задержали в Сочи за нарушение пограничного режима
Жителя Закавказья принудительно вернули на родину.
09:09 (мск)
ГТРК «Кубань»
Путин прибудет сегодня с рабочим визитом в Краснодар
12 марта Владимир Путин прибудет с рабочим визитом в Краснодар.
10 марта
ГТРК «Кубань»
Лучших женщин города наградили в Новороссийске
Почетные грамоты вручили женщинам, отличившихся на трудовом поприще, многодетным мамам, женщинам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями.
10 марта
ГТРК «Кубань»
Профилактическая операция «Автобус» стартовала на Кубани
В нее входят внешний осмотр автобуса, проверка исправности рулевого управления и оценка дымности отработавших газов.
7 марта
ГТРК «Кубань»
Кубань и Китай планируют развивать сотрудничество
В Краснодаре состоялась деловая встреча губернатора региона Вениамина Кондратьева с делегацией компании COFCO International.
7 марта
ГТРК «Кубань»
Кубанец к празднику украл более 2 000 тюльпанов на 70 тысяч рублей
20-летний житель Белореченского района Кубани вынес из дома своей знакомой цветы, которые она вырастила и подготовила к продаже на 8 Марта.
7 марта
ГТРК «Кубань»
Дальний Западный обход Краснодара обогнет город и свяжет регион с Крымом
Российское правительство утвердило схему создания дороги М-4 «Дон» на участке дальнего Западного обхода Краснодара.
7 марта
ГТРК «Кубань»
На маленьком плоту два иностранца дрейфовали в Цемесской бухте Новороссийска
Двух уроженцев Средней Азии, которые более чем на полгода превысили сроки пребывания в России, выудили прямо из моря.
7 марта
ГТРК «Кубань»
Крупный пожар потушили в кубанском Тимашевске
Минувшей ночью в Тимашевске, в районе железнодорожной больницы, произошел пожар.
6 марта
ГТРК «Кубань»
Итоги всероссийского конкурса «Жемчужина Кубани» подвели в Краснодаре
Фестиваль исполнителей на народных инструментах в этот раз собрал лучших баянистов и аккордеонистов.
5 марта
ГТРК «Кубань»
900 тысяч иностранных туристов приезжают в Краснодарский край каждый год
Среди российских регионов Кубань вышла в лидеры по числу иностранных туристов.
2 марта
ГТРК «Кубань»
Губернатор Кубани подписал соглашение о сотрудничестве с Русским географическим обществом
Встреча с первым вице-президентом РГО, известным полярником Артуром Чилингаровым прошла в московском штабе организации.
1 марта
ГТРК «Кубань»
Житель Новороссийска подозревается в даче крупной взятки таможенникам
48-летний мужчина был задержан в Ростове-на-Дону.
1 марта
ГТРК «Кубань»
Продукция кубанских производителей получила Российский знак качества
Государственные знаки качества лучшим отечественным продуктам вручили в Москве министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев и руководитель Роскачества Максим Протасов.
1 марта
ГТРК «Кубань»
Житель Турции пытался улететь из Краснодара по поддельным документам
47-летний мужчина заплатил за подделку печати в паспорте 150 тысяч рублей, еще 100 тысяч ему теперь предстоит отдать в качестве штрафа.
28 февраля
ГТРК «Кубань»
Спасатели попросили туристов воздержаться от походов в горы Сочи в начале марта
С 1 по 4 марта в горах Сочи на отметках выше 1 500 метров есть опасность схода лавин.
28 февраля
ГТРК «Кубань»
Жительница Республики Коми попала под поезд на Кубани
Информация о гибели женщины неподалеку от железнодорожной станции Староминской поступила в дежурную часть Тимашевского линейного отдела полиции рано утром 28 февраля.
27 февраля
ГТРК «Кубань»
Граффити в честь сборной России по хоккею создали в Краснодаре
Новый арт-объект создали активисты Общероссийского народного фронта — художники Игорь и Денис Федосенко из Абакана.
27 февраля
ГТРК «Кубань»
Контрабанду оружия и боеприпасов пресекли на границе в Сочи
Житель Московской области пытался провезти незадекларированные пистолет и патроны.
26 февраля
ГТРК «Кубань»
Ректору КубГТУ Татьяне Бархатовой предъявлено официальное обвинение в мошенничестве
Ее подозревают в хищении более 2 миллионов рублей, выделенных на реализацию образовательной программы.
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