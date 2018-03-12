Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Показания счетчиков от россиян больше не потребуются
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности
"Я решил, что это салют": Путин об обстреле его вертолета в Чечне
«Женский» клип «Ленинграда» собрал за праздники 8 млн просмотров
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Ушел из жизни советский актер Дмитрий Дорлиак-младший — СМИ
Сеть обсуждает пальто Миддлтон за 100 долларов
Муж Анны Нетребко подарил ей платье, как у Мелании Трамп
Звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг

Новости от ГТРК «Кубань»

15:09 (мск)ГТРК «Кубань»
Иностранца задержали в Сочи за нарушение пограничного режимаЖителя Закавказья принудительно вернули на родину.
09:09 (мск)ГТРК «Кубань»
Путин прибудет сегодня с рабочим визитом в Краснодар12 марта Владимир Путин прибудет с рабочим визитом в Краснодар.
10 мартаГТРК «Кубань»
Лучших женщин города наградили в НовороссийскеПочетные грамоты вручили женщинам, отличившихся на трудовом поприще, многодетным мамам, женщинам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями.
10 мартаГТРК «Кубань»
Профилактическая операция «Автобус» стартовала на КубаниВ нее входят внешний осмотр автобуса, проверка исправности рулевого управления и оценка дымности отработавших газов.
7 мартаГТРК «Кубань»
Кубань и Китай планируют развивать сотрудничествоВ Краснодаре состоялась деловая встреча губернатора региона Вениамина Кондратьева с делегацией компании COFCO International.
7 мартаГТРК «Кубань»
Кубанец к празднику украл более 2 000 тюльпанов на 70 тысяч рублей20-летний житель Белореченского района Кубани вынес из дома своей знакомой цветы, которые она вырастила и подготовила к продаже на 8 Марта.
7 мартаГТРК «Кубань»
Дальний Западный обход Краснодара обогнет город и свяжет регион с КрымомРоссийское правительство утвердило схему создания дороги М-4 «Дон» на участке дальнего Западного обхода Краснодара.
7 мартаГТРК «Кубань»
На маленьком плоту два иностранца дрейфовали в Цемесской бухте НовороссийскаДвух уроженцев Средней Азии, которые более чем на полгода превысили сроки пребывания в России, выудили прямо из моря.
7 мартаГТРК «Кубань»
Крупный пожар потушили в кубанском ТимашевскеМинувшей ночью в Тимашевске, в районе железнодорожной больницы, произошел пожар.
6 мартаГТРК «Кубань»
Итоги всероссийского конкурса «Жемчужина Кубани» подвели в КраснодареФестиваль исполнителей на народных инструментах в этот раз собрал лучших баянистов и аккордеонистов.
5 мартаГТРК «Кубань»
900 тысяч иностранных туристов приезжают в Краснодарский край каждый годСреди российских регионов Кубань вышла в лидеры по числу иностранных туристов.
2 мартаГТРК «Кубань»
Губернатор Кубани подписал соглашение о сотрудничестве с Русским географическим обществомВстреча с первым вице-президентом РГО, известным полярником Артуром Чилингаровым прошла в московском штабе организации.
1 мартаГТРК «Кубань»
Житель Новороссийска подозревается в даче крупной взятки таможенникам48-летний мужчина был задержан в Ростове-на-Дону.
1 мартаГТРК «Кубань»
Продукция кубанских производителей получила Российский знак качестваГосударственные знаки качества лучшим отечественным продуктам вручили в Москве министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев и руководитель Роскачества Максим Протасов.
1 мартаГТРК «Кубань»
Житель Турции пытался улететь из Краснодара по поддельным документам47-летний мужчина заплатил за подделку печати в паспорте 150 тысяч рублей, еще 100 тысяч ему теперь предстоит отдать в качестве штрафа.
28 февраляГТРК «Кубань»
Спасатели попросили туристов воздержаться от походов в горы Сочи в начале мартаС 1 по 4 марта в горах Сочи на отметках выше 1 500 метров есть опасность схода лавин.
28 февраляГТРК «Кубань»
Жительница Республики Коми попала под поезд на КубаниИнформация о гибели женщины неподалеку от железнодорожной станции Староминской поступила в дежурную часть Тимашевского линейного отдела полиции рано утром 28 февраля.
27 февраляГТРК «Кубань»
Граффити в честь сборной России по хоккею создали в КраснодареНовый арт-объект создали активисты Общероссийского народного фронта — художники Игорь и Денис Федосенко из Абакана.
27 февраляГТРК «Кубань»
Контрабанду оружия и боеприпасов пресекли на границе в СочиЖитель Московской области пытался провезти незадекларированные пистолет и патроны.
26 февраляГТРК «Кубань»
Ректору КубГТУ Татьяне Бархатовой предъявлено официальное обвинение в мошенничествеЕе подозревают в хищении более 2 миллионов рублей, выделенных на реализацию образовательной программы.
Умер Олег Табаков
Песков ответил на слова Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре
Девушка случайно выслала фото незнакомцу. Ответ был потрясающим
Меркель рассказала, что действительно возила Путину пиво
Верный пес четыре месяца ждет хозяина у дверей больницы
Щенок хаски, от которого все отказались, покорил Сеть
У самого богатого россиянина нашли больше всего госнаград
Спорт
Удручающая статистика Манчини в России и Турции И дело вовсе не в плохих судьях или полях.
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
С любимыми не расставайтесь: звезды, сумевшие работать друг с другом после разрыва Остаться с бывшим в хороших отношениях, да еще и заниматься работой вместе – целое искусство. Звезды это знают, умеют и практикуют.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь