7 марта ГТРК «Кубань»

Кубанец к празднику украл более 2 000 тюльпанов на 70 тысяч рублей

20-летний житель Белореченского района Кубани вынес из дома своей знакомой цветы, которые она вырастила и подготовила к продаже на 8 Марта.