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Новости от GoTennis.ru
10 марта
GoTennis.ru
Индиан-Уэллс. Миша Зверев одолел в трёх сетах Михаила Кукушкина
Немецкий теннисист Миша Зверев прошёл во второй раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв в трёх партиях Михаила Кукушкина из Казахстана, — 6/3, 4/6, 6/1.
10 марта
GoTennis.ru
Феликс Оже стал первым игроком 2000 года рождения, выигравшим матч на «Мастерсе»
Канадский теннисист Феликс Оже прошёл во второй раунд турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в двух партиях своего соотечественника Вашека Поспишила, — 6/2, 7/6 (4).
10 марта
GoTennis.ru
BNP Paribas Open. Макарова и Веснина с победы стартовали на парном турнире
Российский дуэт теннисисток в составе Екатерины Макаровой и Елены Весниной прошёл во второй раунд парных соревнований в Индиан-Уэллсе, победив австралиек Дарью Гаврилову и Саманту Стосур, — 6/2, 6/1.
10 марта
GoTennis.ru
Гарбин Мугуруса покидает соревнования BNP Paribas Open, проиграв 100-й ракетке мира
Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса не смогла преодолеть барьер второго раунда турнира в Индиан-Уэллсе, уступив в трёх партиях американке Сачии Викери, — 6/2, 5/7, 1/6.
9 марта
GoTennis.ru
Анна Калинская стала полуфиналисткой соревнований ITF в Чжухае
Российская теннисистка Анна Калинская преодолела барьер ¼ финала турнира ITF в Чжухае, обыграв в двух сетах австралийку Дестани Айяву, — 6/4, 6/4.
9 марта
GoTennis.ru
Виктория Азаренко подтвердила участие в соревнованиях Miami Open
Беларуска Виктория Азаренко, успешно стартовавшая на турнире в Индиан-Уэллсе, подтвердила желание выступить на «Премьере» в Майами, который пройдёт с 20 по 31 марта.
9 марта
GoTennis.ru
Петра Квитова стала лучшей теннисисткой февраля по версии WTA
Чешка Петра Квитова победила в номинации «Лучшая теннисистка февраля» по версии посетителей официального сайта WTA.
9 марта
GoTennis.ru
Индиан-Уэллс. Вера Звонарёва не справилась с Натальей Вихлянцевой
158-я ракетка мира, российская теннисистка Вера Звонарёва, на старте соревнований BNP Paribas Open уступила своей соотечественнице Наталье Вихлянцевой, занимающей 91-е место мирового рейтинга, — 3/6, 2/6.
9 марта
GoTennis.ru
Екатерина Макарова сыграет с Анжелик Кербер во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
37-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Макарова, в первом круге соревнований BNP Paribas Open обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс, занимающую 69-е место мирового рейтинга, — 6/2, 6/4.
8 марта
GoTennis.ru
Мария Шарапова: Лет десять назад можно было пройти пару кругов без своей лучшей игры. Сейчас это невозможно
Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала своё поражение от японки Наоми Осаки на старте турнира в Индиан-Уэллсе, которое стало для неё третьим подряд.
8 марта
GoTennis.ru
Наоми Осака: Для меня было честью сразиться с Шараповой
Японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своих впечатлениях после победы над россиянкой Марией Шараповой в первом раунде турнира в Индиан-Уэллсе.
8 марта
GoTennis.ru
Кудрявцева и Киченок выбыли из борьбы на парном турнире в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Алла Кудрявцева и украинка Людмила Киченок не смогли преодолеть барьер первого круга парных соревнований в Индиан-Уэллсе, проиграв американке Ване Кинг и словенке Катарине Среботник, — 3/6, 6/4, 12:14.
8 марта
GoTennis.ru
BNP Paribas Open. Арина Соболенко добилась победы в первом круге
Беларуска Арина Соболенко прошла во второй раунд турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в двух сетах американку Варвару Лепченко, — 7/5, 6/1.
8 марта
GoTennis.ru
Павлюченкова и Касаткина покидают парные соревнования в Индиан-Уэллсе
Российский дуэт теннисисток в составе Анастасии Павлюченковой и Дарьи Касаткиной не смог преодолеть барьер первого раунда парного турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв в двух сетах испанкам Ларе Арруабаррене и Аранте Парре-Сантонхе, — 2/6, 3/6.
8 марта
GoTennis.ru
Мария Шарапова проиграла стартовый матч на турнире в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла преодолеть барьер первого круга соревнований в Индиан-Уэллсе, уступив в двух сетах японке Наоми Осаке, — 4/6, 4/6.
7 марта
GoTennis.ru
Виктория Азаренко: Забыла, насколько красиво в Индиан-Уэллсе
Беларуска Виктория Азаренко, которая готовится выступить в Индиан-Уэллсе, рассказала о своей готовности к турниру.
7 марта
GoTennis.ru
Вера Звонарёва стала соперницей Натальи Вихлянцевой на старте соревнований BNP Paribas Open
Состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира WTA в Индиан-Уэллсе. В частности, россиянка Вера Звонарёва в первом круге встретится со своей соотечественницей Натальей Вихлянцевой.
7 марта
GoTennis.ru
Шарапова, Азаренко и Серена Уильямс выступят на одном турнире впервые с 2016 года
Россиянка Мария Шарапова, беларуска Виктория Азаренко и американка Серена Уильямс, которые готовятся выступить на соревнованиях в Индиан-Уэллсе, впервые с Australian Open-2016 сыграют на одном турнире.
6 марта
GoTennis.ru
Алексей Ватутин выбыл из борьбы на «Челленджере» в Чжухае
Российский теннисист Алексей Ватутин не смог преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в Чжухае, проиграв в двух сетах австралийцу Алексу Болту, — 3/6, 3/6.
6 марта
GoTennis.ru
Серена Уильямс: Приятно вновь вернуться к любимой работе
Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своих эмоциях после выступления на выставочном турнире Tie Break Tens в Нью-Йорке.
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