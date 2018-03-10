8 марта GoTennis.ru

Мария Шарапова: Лет десять назад можно было пройти пару кругов без своей лучшей игры. Сейчас это невозможно

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала своё поражение от японки Наоми Осаки на старте турнира в Индиан-Уэллсе, которое стало для неё третьим подряд.