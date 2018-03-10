1 марта Informburo.kz

В Казахстане накопилось 43 млрд тонн отходов, перерабатывается только 9%

В НПП «Атамекен» заявили, что бизнесмены построили в Казахстане несколько мусороперерабатывающих заводов, однако они неэффективны без поддержки государства.