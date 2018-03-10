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Новости от Informburo.kz
10 марта
Informburo.kz
Казахстанские предприятия по переработке вторсырья оказались на грани закрытия
О своей остановке из-за нехватки сырья на отечественном рынке сообщило костанайское ТОО «ЛисБум.kz». На грани закрытия ещё три завода.
10 марта
Informburo.kz
Студентка из Казахстана победила в конкурсе Spelling Bee между странами ЦА
Студентка четвёртого курса университета имени Сулеймана Демиреля Динара Куракбаева обошла 19 участников из стран Центральной Азии.
10 марта
Informburo.kz
Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
Правительство Польши предлагает гражданам Казахстана гранты на обучение в вузах, сообщает пресс-служба АО «Центр международных программ».
9 марта
Informburo.kz
Ошибкой назвал Муратхан Токмади побег из-под стражи
КНБ опубликовал видео признания Муратхана Токмади.
9 марта
Informburo.kz
КНБ официально прокомментировал побег и задержание Токмади
Сотрудники КНБ расследуют, как и при каких обстоятельствах сбежал заключённый.
6 марта
Informburo.kz
Морской пехотинец, избивший табуреткой сослуживца, получил четыре года условно
За удар табуреткой, отправившей в кому Даулета Аширова, военный суд не стал лишать солдата свободы.
6 марта
Informburo.kz
Из-за непогоды перекрыто движение транспорта на границе Казахстана с Россией
Ограничительные меры действуют на границе Актюбинской и Костанайской областей с РФ.
5 марта
Informburo.kz
В Казахстан завозят не соответствующую техрегламентам продукцию по заниженным ценам
Министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев поставил вопрос о несоблюдении технических регламентов пищевой продукции.
4 марта
Informburo.kz
Участникам перестрелки в Мангистауской области вынесли приговор
По материалам дела, между двумя группами молодых людей в посёлке Курык возник конфликт. Они устроили перестрелку возле продуктового магазина.
3 марта
Informburo.kz
В Жамбылской области из-за паводков закрыли школы, жители сами строят дамбы
Под селевым потоком оказались шесть сёл региона. Люди опасаются, что им придётся покинуть аулы.
1 марта
Informburo.kz
В Казахстане накопилось 43 млрд тонн отходов, перерабатывается только 9%
В НПП «Атамекен» заявили, что бизнесмены построили в Казахстане несколько мусороперерабатывающих заводов, однако они неэффективны без поддержки государства.
28 февраля
Informburo.kz
Прогноз погоды на 1 марта: синоптики предупредили о кратковременном похолодании
С наступлением календарной весны синоптические процессы меняются очень быстро. Поэтому антициклон и похолодание надолго не задержатся.
28 февраля
Informburo.kz
Борьба за сахар в ЕАЭС: льготы для РФ и Беларуси ставят под удар казахстанский бизнес
Предприниматели Казахстана опасаются инициативы производителей сахара России и Беларуси, продвигающих свой товар на территории ЕАЭС. Предоставленные в рамках союза льготы, по заявлению бизнесменов, мешают отечественным производителям вести продуктивную деятельность.
27 февраля
Informburo.kz
Дарига Назарбаева предложила создать телевидение ЕАЭС
Сенатор Дарига Назарбаева считает, что вопросы евразийской интеграции недостаточно освещаются, и предложила создать телевидение ЕАЭС.
27 февраля
Informburo.kz
Городские школы ВКО проверят после критики Ахметова за низкие баллы на ЕНТ
Даниал Ахметов поручил специальной комиссии проверить уровень образования в школах Усть-Каменогорска и Семея.
24 февраля
Informburo.kz
Погода на 25 февраля: на севере морозы, на юге — оттепель
На севере страны ночная температура вновь опустится до 28−29 градусов мороза, а на юге днём уже до 12−16 тепла.
24 февраля
Informburo.kz
Суд взыскал более 5 млн тенге с парка Шахтинска за смерть девочки под каруселью
Суд частично удовлетворил требования пострадавшей стороны.
24 февраля
Informburo.kz
Талые воды топят дворы в селе Ащибулак Алматинской области
На место выезжали сотрудники ДЧС, из дворов воду откачивали мотопомпой.
23 февраля
Informburo.kz
На большей территории Казахстана 24 февраля пройдёт снег
Синоптики прогнозируют туман, гололедицу и низовую метель в ряде регионов страны.
23 февраля
Informburo.kz
170 военных готов отправить Казахстан в миротворческие миссии ООН
В состав контингента входят женщины. Куда именно они отправятся, пока неизвестно.
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