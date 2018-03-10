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Новости от Informburo.kz

10 мартаInformburo.kz
Казахстанские предприятия по переработке вторсырья оказались на грани закрытияО своей остановке из-за нехватки сырья на отечественном рынке сообщило костанайское ТОО «ЛисБум.kz». На грани закрытия ещё три завода.
10 мартаInformburo.kz
Студентка из Казахстана победила в конкурсе Spelling Bee между странами ЦАСтудентка четвёртого курса университета имени Сулеймана Демиреля Динара Куракбаева обошла 19 участников из стран Центральной Азии.
10 мартаInformburo.kz
Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузахПравительство Польши предлагает гражданам Казахстана гранты на обучение в вузах, сообщает пресс-служба АО «Центр международных программ».
9 мартаInformburo.kz
Ошибкой назвал Муратхан Токмади побег из-под стражиКНБ опубликовал видео признания Муратхана Токмади.
9 мартаInformburo.kz
КНБ официально прокомментировал побег и задержание ТокмадиСотрудники КНБ расследуют, как и при каких обстоятельствах сбежал заключённый.
6 мартаInformburo.kz
Морской пехотинец, избивший табуреткой сослуживца, получил четыре года условноЗа удар табуреткой, отправившей в кому Даулета Аширова, военный суд не стал лишать солдата свободы.
6 мартаInformburo.kz
Из-за непогоды перекрыто движение транспорта на границе Казахстана с РоссиейОграничительные меры действуют на границе Актюбинской и Костанайской областей с РФ.
5 мартаInformburo.kz
В Казахстан завозят не соответствующую техрегламентам продукцию по заниженным ценамМинистр сельского хозяйства Умирзак Шукеев поставил вопрос о несоблюдении технических регламентов пищевой продукции.
4 мартаInformburo.kz
Участникам перестрелки в Мангистауской области вынесли приговорПо материалам дела, между двумя группами молодых людей в посёлке Курык возник конфликт. Они устроили перестрелку возле продуктового магазина.
3 мартаInformburo.kz
В Жамбылской области из-за паводков закрыли школы, жители сами строят дамбыПод селевым потоком оказались шесть сёл региона. Люди опасаются, что им придётся покинуть аулы.
1 мартаInformburo.kz
В Казахстане накопилось 43 млрд тонн отходов, перерабатывается только 9%В НПП «Атамекен» заявили, что бизнесмены построили в Казахстане несколько мусороперерабатывающих заводов, однако они неэффективны без поддержки государства.
28 февраляInformburo.kz
Прогноз погоды на 1 марта: синоптики предупредили о кратковременном похолоданииС наступлением календарной весны синоптические процессы меняются очень быстро. Поэтому антициклон и похолодание надолго не задержатся.
28 февраляInformburo.kz
Борьба за сахар в ЕАЭС: льготы для РФ и Беларуси ставят под удар казахстанский бизнесПредприниматели Казахстана опасаются инициативы производителей сахара России и Беларуси, продвигающих свой товар на территории ЕАЭС. Предоставленные в рамках союза льготы, по заявлению бизнесменов, мешают отечественным производителям вести продуктивную деятельность.
27 февраляInformburo.kz
Дарига Назарбаева предложила создать телевидение ЕАЭССенатор Дарига Назарбаева считает, что вопросы евразийской интеграции недостаточно освещаются, и предложила создать телевидение ЕАЭС.
27 февраляInformburo.kz
Городские школы ВКО проверят после критики Ахметова за низкие баллы на ЕНТДаниал Ахметов поручил специальной комиссии проверить уровень образования в школах Усть-Каменогорска и Семея.
24 февраляInformburo.kz
Погода на 25 февраля: на севере морозы, на юге — оттепельНа севере страны ночная температура вновь опустится до 28−29 градусов мороза, а на юге днём уже до 12−16 тепла.
24 февраляInformburo.kz
Суд взыскал более 5 млн тенге с парка Шахтинска за смерть девочки под карусельюСуд частично удовлетворил требования пострадавшей стороны.
24 февраляInformburo.kz
Талые воды топят дворы в селе Ащибулак Алматинской областиНа место выезжали сотрудники ДЧС, из дворов воду откачивали мотопомпой.
23 февраляInformburo.kz
На большей территории Казахстана 24 февраля пройдёт снегСиноптики прогнозируют туман, гололедицу и низовую метель в ряде регионов страны.
23 февраляInformburo.kz
170 военных готов отправить Казахстан в миротворческие миссии ООНВ состав контингента входят женщины. Куда именно они отправятся, пока неизвестно.
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