14 февраля Агентство городских новостей «Москва»

Москвичка погибла от падения под поезд на станции метро «Царицыно»

Москвичка погибла от падения под поезд на станции «Царицыно» Московского метрополитена, сообщил Агентству городских новостей «Москва» руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.