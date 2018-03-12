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Новости от Агентство городских новостей «Москва»

10:23 (мск)Агентство городских новостей «Москва»
Ледяные дожди, сильный снегопад и ультраполярное вторжение арктического холода придет в Москву на неделеПервые оттепели ожидаются в Москве в начале рабочей недели, во вторник и среду — угроза ледяных дождей, в четверг пройдет сильный снегопад, к выходным в столицу вернутся аномальные морозы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».
02:59 (мск)Агентство городских новостей «Москва»
Два человека спасены при тушении пожара площадью около 30 кв. м в квартире жилого дома на юге МосквыВ столичном районе Чертаново Южное произошел пожар в квартире жилого дома, два человека спасены. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС РФ по городу.
11 мартаАгентство городских новостей «Москва»
С. Собянин: Парк метро Москвы обновится на две трети в ближайшие годыПарк столичного метро обновится на две трети в ближайшие годы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
6 мартаАгентство городских новостей «Москва»
Букет тюльпанов на 8 марта в Москве будет стоить от 250 рубСамый простой букет тюльпанов в Москве к 8 марта можно будет купить за 250 руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
5 мартаАгентство городских новостей «Москва»
ЦОДД рекомендует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях в вечерний час пикГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) рекомендует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях в вечерний час пик 5 марта 2018 г., сообщили в пресс-службе учреждения.
4 мартаАгентство городских новостей «Москва»
Неизвестный погиб в результате падения на козырек подъезда жилого дома на западе МосквыЧеловек погиб в результате падения с высоты на козырек подъезда многоквартирного жилого дома на ул. Кастанаевская, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в оперативных службах города.
3 мартаАгентство городских новостей «Москва»
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору парфюмерии в преддверии 8 мартаРоспотребнадзор дал рекомендации по выбору парфюмерии в преддверии 8 марта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.
2 мартаАгентство городских новостей «Москва»
Приуроченную к Международному женскому дню партию брелоков с функцией «Тройки» начали продавать в метроПриуроченные к Международному женскому дню брелоки с функцией «Тройки» появились в продаже в Московском метрополитене. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
28 февраляАгентство городских новостей «Москва»
Схема движения у Центрального выставочного зала «Манеж» будет изменена 1 мартаУ Центрального выставочного зала (ЦВЗ) «Манеж» 1 марта будет изменена схема движения, сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения».
27 февраляАгентство городских новостей «Москва»
Сбербанк опроверг информацию о сбое в своей электронной системе при обслуживании платежных картСбербанк опроверг информацию о масштабном сбое в своей электронной системе при обслуживании платежных карт. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе банка.
27 февраляАгентство городских новостей «Москва»
Движение электрички из Балашихи в Москву на Горьковском направлении МЖД задерживается на 35 минутДвижение электрички по маршруту Балашиха-Москва на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) задержано на 35 минут из-за технического сбоя.
26 февраляАгентство городских новостей «Москва»
Вертолет эвакуирует пострадавшего в ДТП на Ленинградском шоссе ребенкаПострадавшего в результате ДТП на Ленинградском шоссе ребенка вертолетом эвакуируют в больницу. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
26 февраляАгентство городских новостей «Москва»
Привязанную к дереву рысь спасли в ЗеленоградеЖительница Зеленограда обнаружила на прогулке привязанную к дереву рысь, животное спасли и передали в центр реабилитации в Подмосковье. Об сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
20 февраляАгентство городских новостей «Москва»
АСВ: Выплаты вкладчикам банка «Мастер-Капитал» начнутся 6 мартаВыплаты вкладчикам московского банка «Мастер-Капитал» начнутся 6 марта 2018 г. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов.
19 февраляАгентство городских новостей «Москва»
Собянин заявил о почти полном погашении долгов МосквыМоскве удалось почти полностью погасить долги за последние семь лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе открытой дискуссии с предпринимателем и инвестором, основателем KupiVip Оскаром Хартманном в рамках Большого московского предпринимательского форума «Трансформация 2. Выход за рубеж».
19 февраляАгентство городских новостей «Москва»
Снос гостиницы «Спутник» на Ленинском проспекте планируют завершить в июле-сентябреСнос гостиницы «Спутник» на Ленинском проспекте проспекте планируется завершить в III квартале 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании ООО «Мэджиком».
19 февраляАгентство городских новостей «Москва»
Пожар на территории столичной туберкулезной клиники ликвидированВозгорание на территории туберкулезной клиники на востоке столицы ликвидировано, никто не пострадал. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС.
17 февраляАгентство городских новостей «Москва»
Спасатели на западе столицы вытащили из Москвы-реки трех человекСотрудники МЧС в столичном районе Кунцево вытащили из Москвы-реки трех человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС.
17 февраляАгентство городских новостей «Москва»
Водитель такси избил мужчину и отобрал у него 130 млн руб. в ТиНАОВодитель автомобиля такси избил мужчину после поездки в ТиНАО, после чего отобрал у последнего сумку, с находящимися в ней 130 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
14 февраляАгентство городских новостей «Москва»
Москвичка погибла от падения под поезд на станции метро «Царицыно»Москвичка погибла от падения под поезд на станции «Царицыно» Московского метрополитена, сообщил Агентству городских новостей «Москва» руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
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