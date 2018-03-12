6 мартаАгентство городских новостей «Москва»Букет тюльпанов на 8 марта в Москве будет стоить от 250 рубСамый простой букет тюльпанов в Москве к 8 марта можно будет купить за 250 руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
26 февраляАгентство городских новостей «Москва»Вертолет эвакуирует пострадавшего в ДТП на Ленинградском шоссе ребенкаПострадавшего в результате ДТП на Ленинградском шоссе ребенка вертолетом эвакуируют в больницу. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
26 февраляАгентство городских новостей «Москва»Привязанную к дереву рысь спасли в ЗеленоградеЖительница Зеленограда обнаружила на прогулке привязанную к дереву рысь, животное спасли и передали в центр реабилитации в Подмосковье. Об сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
19 февраляАгентство городских новостей «Москва»Собянин заявил о почти полном погашении долгов МосквыМоскве удалось почти полностью погасить долги за последние семь лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе открытой дискуссии с предпринимателем и инвестором, основателем KupiVip Оскаром Хартманном в рамках Большого московского предпринимательского форума «Трансформация 2. Выход за рубеж».
19 февраляАгентство городских новостей «Москва»Пожар на территории столичной туберкулезной клиники ликвидированВозгорание на территории туберкулезной клиники на востоке столицы ликвидировано, никто не пострадал. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС.
17 февраляАгентство городских новостей «Москва»Спасатели на западе столицы вытащили из Москвы-реки трех человекСотрудники МЧС в столичном районе Кунцево вытащили из Москвы-реки трех человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС.
17 февраляАгентство городских новостей «Москва»Водитель такси избил мужчину и отобрал у него 130 млн руб. в ТиНАОВодитель автомобиля такси избил мужчину после поездки в ТиНАО, после чего отобрал у последнего сумку, с находящимися в ней 130 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.