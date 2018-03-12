6 марта ГТРК "Дон-ТР"

На Дону выявили более 13 тысяч случаев заболевания ОРВИ

С 26 февраля по 4 марта в Ростовской области было выявлено более 13,4 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это на 34,7 процента ниже эпидемического порога.