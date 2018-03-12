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Новости от ГТРК "Дон-ТР"
12:42 (мск)
ГТРК "Дон-ТР"
В Ростове и области ближе к середине недели станет тепло
Холода на этой неделе не отступят, но ближе к середине недели столбик термометра поднимется до плюсовых значений.
12:40 (мск)
ГТРК "Дон-ТР"
Ростовчанину Антону Серикову предложили работать в Администрации Президента
Один из финалистов конкурса «Лидеры России», ростовчанин Антон Сериков будет работать в Администрации Президента РФ. Такую информацию опубликовали на сайте конкурса.
10:10 (мск)
ГТРК "Дон-ТР"
В Ростове открывается фестиваль немецкого кино
В Ростове открывается фестиваль немецкого кино. Проводит его Гёте-Институт и Донская публичная библиотека.
8 марта
ГТРК "Дон-ТР"
Проливной дождь превратил улицы Ростова в непреодолимые озера со скользким дном
К вечеру 7 марта из-за проливного дождя многие улицы донской столицы превратились в непроходимые озера.
7 марта
ГТРК "Дон-ТР"
О планах по реконструкции парка Горького рассказали ростовчанам
Дизайн-проект реконструкции парка Горького в Ростове представили на обсужение горожанам. Пришедшие на встречу могли предложить внести в план свои коррективы.
7 марта
ГТРК "Дон-ТР"
В Ростовской области началось строительство нового завода
Первый камень в строительство нового завода заложили губернатор Василий Голубев и председатель Совета директоров группы Агроком Иван Саввиди.
7 марта
ГТРК "Дон-ТР"
На трассе «Ростов-Азов» в апреле временно ограничат движение
На трассе «Ростов-Азов» в апреле временно ограничат движение из-за соревнований по велоспорту.
7 марта
ГТРК "Дон-ТР"
107 женщин в Ростовской области перешагнули вековой рубеж
Среди долгожительниц на Дону есть три участницы Великой Отечественной войны, 71 труженица тыла.
7 марта
ГТРК "Дон-ТР"
Дорожники: трассы обработаны противогололедной смесью, задействована спецтехника
Дорожники борются с последствиями непогоды на федеральных трассах Ростовской области, сообщает ФКУ Упрдор «Азов». Мобилизовано 35 единиц техники.
7 марта
ГТРК "Дон-ТР"
На М-4 «Дон» столкнулись грузовик и легковушка
Видео с места происшествия прислали очевидцы.
7 марта
ГТРК "Дон-ТР"
Жителей Ростовской области просят проявлять бдительность во время праздников
В праздничные дни следует проявлять бдительность и осторожность.
6 марта
ГТРК "Дон-ТР"
В Ростовской области закрыли подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов
Подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов закрыли в Ростовской области.
6 марта
ГТРК "Дон-ТР"
На Дону выявили более 13 тысяч случаев заболевания ОРВИ
С 26 февраля по 4 марта в Ростовской области было выявлено более 13,4 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это на 34,7 процента ниже эпидемического порога.
6 марта
ГТРК "Дон-ТР"
Выборы-2018: в Ростове открыли бесплатные курсы по подготовке общественных наблюдателей
В донской столице открыли бесплатные курсы по подготовке наблюдателей на выборы президента. Двухнедельные занятия организованы при Общественной палате Ростовской области. Предположительно, учёбу пройдут около пяти тысяч наблюдателей.
4 марта
ГТРК "Дон-ТР"
Сразу несколько самолетов из-за ледяного дождя вместо Ростова-на-Дону приземлились в Краснодаре
Непогода стала причиной нарушения расписания международного аэропорта «Платов».
2 марта
ГТРК "Дон-ТР"
Для поезда «Сальск — Ростов» ввели дополнительную остановку
Для поезда № 6813 «Сальск — Ростов» ввели дополнительную остановку на станции Мокрый Батай. Об этом сообщает пресс-служба «РЖД».
2 марта
ГТРК "Дон-ТР"
На Дону осудили женщину, которая пыталась разменять поддельные деньги в банке
Два года лишения свободы условно — такой приговор вынес суд жительнице Красносулинского района Ростовской области.
2 марта
ГТРК "Дон-ТР"
На Дону дали старт работе завода по производству стальных панельных радиаторов
В Таганроге состоялось открытие завода стальных панельных радиаторов ООО «Лемакс», сообщает сайт донского правительства.
2 марта
ГТРК "Дон-ТР"
Донской губернатор показал министру ЖКХ России ростовскую набережную
В Ростовскую область прибыл министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.
2 марта
ГТРК "Дон-ТР"
День земляка донского края официально будут праздновать в сентябре
Постановлением губернатора Ростовской области официально определена дата празднования Дня земляка донского края.
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