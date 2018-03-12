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Новости от ГТРК "Дон-ТР"

12:42 (мск)ГТРК "Дон-ТР"
В Ростове и области ближе к середине недели станет теплоХолода на этой неделе не отступят, но ближе к середине недели столбик термометра поднимется до плюсовых значений.
12:40 (мск)ГТРК "Дон-ТР"
Ростовчанину Антону Серикову предложили работать в Администрации ПрезидентаОдин из финалистов конкурса «Лидеры России», ростовчанин Антон Сериков будет работать в Администрации Президента РФ. Такую информацию опубликовали на сайте конкурса.
10:10 (мск)ГТРК "Дон-ТР"
В Ростове открывается фестиваль немецкого киноВ Ростове открывается фестиваль немецкого кино. Проводит его Гёте-Институт и Донская публичная библиотека.
8 мартаГТРК "Дон-ТР"
Проливной дождь превратил улицы Ростова в непреодолимые озера со скользким дномК вечеру 7 марта из-за проливного дождя многие улицы донской столицы превратились в непроходимые озера.
7 мартаГТРК "Дон-ТР"
О планах по реконструкции парка Горького рассказали ростовчанамДизайн-проект реконструкции парка Горького в Ростове представили на обсужение горожанам. Пришедшие на встречу могли предложить внести в план свои коррективы.
7 мартаГТРК "Дон-ТР"
В Ростовской области началось строительство нового заводаПервый камень в строительство нового завода заложили губернатор Василий Голубев и председатель Совета директоров группы Агроком Иван Саввиди.
7 мартаГТРК "Дон-ТР"
На трассе «Ростов-Азов» в апреле временно ограничат движениеНа трассе «Ростов-Азов» в апреле временно ограничат движение из-за соревнований по велоспорту.
7 мартаГТРК "Дон-ТР"
107 женщин в Ростовской области перешагнули вековой рубежСреди долгожительниц на Дону есть три участницы Великой Отечественной войны, 71 труженица тыла.
7 мартаГТРК "Дон-ТР"
Дорожники: трассы обработаны противогололедной смесью, задействована спецтехникаДорожники борются с последствиями непогоды на федеральных трассах Ростовской области, сообщает ФКУ Упрдор «Азов». Мобилизовано 35 единиц техники.
7 мартаГТРК "Дон-ТР"
На М-4 «Дон» столкнулись грузовик и легковушкаВидео с места происшествия прислали очевидцы.
7 мартаГТРК "Дон-ТР"
Жителей Ростовской области просят проявлять бдительность во время праздниковВ праздничные дни следует проявлять бдительность и осторожность.
6 мартаГТРК "Дон-ТР"
В Ростовской области закрыли подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасовПодпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов закрыли в Ростовской области.
6 мартаГТРК "Дон-ТР"
На Дону выявили более 13 тысяч случаев заболевания ОРВИС 26 февраля по 4 марта в Ростовской области было выявлено более 13,4 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это на 34,7 процента ниже эпидемического порога.
6 мартаГТРК "Дон-ТР"
Выборы-2018: в Ростове открыли бесплатные курсы по подготовке общественных наблюдателейВ донской столице открыли бесплатные курсы по подготовке наблюдателей на выборы президента. Двухнедельные занятия организованы при Общественной палате Ростовской области. Предположительно, учёбу пройдут около пяти тысяч наблюдателей.
4 мартаГТРК "Дон-ТР"
Сразу несколько самолетов из-за ледяного дождя вместо Ростова-на-Дону приземлились в КраснодареНепогода стала причиной нарушения расписания международного аэропорта «Платов».
2 мартаГТРК "Дон-ТР"
Для поезда «Сальск — Ростов» ввели дополнительную остановкуДля поезда № 6813 «Сальск — Ростов» ввели дополнительную остановку на станции Мокрый Батай. Об этом сообщает пресс-служба «РЖД».
2 мартаГТРК "Дон-ТР"
На Дону осудили женщину, которая пыталась разменять поддельные деньги в банкеДва года лишения свободы условно — такой приговор вынес суд жительнице Красносулинского района Ростовской области.
2 мартаГТРК "Дон-ТР"
На Дону дали старт работе завода по производству стальных панельных радиаторовВ Таганроге состоялось открытие завода стальных панельных радиаторов ООО «Лемакс», сообщает сайт донского правительства.
2 мартаГТРК "Дон-ТР"
Донской губернатор показал министру ЖКХ России ростовскую набережнуюВ Ростовскую область прибыл министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.
2 мартаГТРК "Дон-ТР"
День земляка донского края официально будут праздновать в сентябреПостановлением губернатора Ростовской области официально определена дата празднования Дня земляка донского края.
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