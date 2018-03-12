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Новости от ГТРК "Южный Урал"

16:24 (мск)ГТРК "Южный Урал"
Южноуральцы завоевали 16 медалей робототехнического фестиваляС 16-ю медалями Всероссийского робототехнического фестиваля ProFest из Москвы вернулись южноуральцы, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
11:05 (мск)ГТРК "Южный Урал"
На Южном Урале соберутся фристайлисты со всего мира24 и 25 марта горнолыжный курорт «Солнечная долина» примет Russian Freestyle Games, участниками которых станут лучшие спортсмены России и зарубежья, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
10:51 (мск)ГТРК "Южный Урал"
Губернатор поздравил «Трактор» с выходом в плей-оффГубернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил хоккейную команду «Трактор» с выходом в полуфинал плей-офф Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
10:23 (мск)ГТРК "Южный Урал"
Морозный понедельник отмечают синоптики — до -33 градусовМорозы пока не собираются покидать Челябинскую область. Сегодня ночью, 12 марта, в западной части региона температура воздуха опустилась до — 33 градусов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Гидрометцентр.
07:52 (мск)ГТРК "Южный Урал"
В теплицах Аргаяша нашли незаконных мигрантовПолицейские проверили тепличные хозяйства, расположенные в Аргаяшском районе. Там обнаружили четырех иностранцев, которые выращивали рассаду без разрешительных документов, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
07:17 (мск)ГТРК "Южный Урал"
Отключения воды, газа и света в Челябинске 12 мартаСписок домов.
8 мартаГТРК "Южный Урал"
Борис Дубровский поздравил женщин с 8 МартаВ канун 8 марта представительниц прекрасного пола поздравил губернатор Челябинской области. В правительстве прошел торжественный прием — 70 женщин Южного Урала получили грамоты и подарки.
8 мартаГТРК "Южный Урал"
«Белые металлурги» рассказали Президенту о системе наставничестваОб образовательных стандартах «белой металлургии» акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров рассказал Президенту России.
8 мартаГТРК "Южный Урал"
Сотрудница ГУФСИН родила тройнюСотрудница ГУФСИН родила тройню.
7 мартаГТРК "Южный Урал"
Более 34 млн выделено на сельскую медицину Южного УралаПравительство РФ направило средства на улучшение первичной медицинской помощи в сельских местностях страны. В число этих регионов вошла и Челябинская область, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.
7 мартаГТРК "Южный Урал"
Должников в Челябинске ловят с помощью приложенияЧелябинские приставы начали выявлять должников с помощью приложения «Мобильный розыск».
7 мартаГТРК "Южный Урал"
Внимание! Ограничение на трассе для автобусов и фурВодителей Челябинской области, собирающихся в путь на курганское направление, предупреждают: на трассе вечером 6 марта введено ограничение движения для большегрузов и рейсовых автобусов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.
7 мартаГТРК "Южный Урал"
В Челябинской области объявили штормовое предупреждениеВ Челябинской области объявили штормовое предупреждение.
7 мартаГТРК "Южный Урал"
Отключения воды, газа и света в Челябинске 7 мартаСписок адресов.
6 мартаГТРК "Южный Урал"
Челябинскую свалку закроют в конце апреляГлава федерального Минприроды Сергей Донской сегодня находится с рабочим визитом на Южном Урале.
6 мартаГТРК "Южный Урал"
На праздники в области похолодает до -25 морозаВесенний праздник 8 марта в Челябинской области пройдет под совсем не весеннюю погоду. В ночь на 9 марта в регионе похолодает до -25 градусов, а в Челябинске в эту ночь обещают до -21 мороза, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Гидрометцентр.
6 мартаГТРК "Южный Урал"
Фура, в ДТП с которой 9 погибших, была перегружена вдвоеГрузовая фура, ставшая причиной смертельного ДТП с автобусом в Башкирии, была перегружена на 50% от допустимой нормы, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
6 мартаГТРК "Южный Урал"
В больницах и соцучреждениях Южного Урала ввели карантин по ОРВИГлавный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов объявил о введении с 6 марта во всех больницах и социальных организациях региона карантин. Такое решение принято в связи с превышением эпидпорога на 16%.
6 мартаГТРК "Южный Урал"
В Челябинске можно бесплатно привить питомца от бешенстваЗащитить себя и своих питомцев. Челябинская ветеринарная станция проводит бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства. С 12 марта по 6 апреля будут делать прививки во всех районах Челябинска, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
6 мартаГТРК "Южный Урал"
На Таганае готовят новый туристический маршрутОтправиться к Большой каменной реке смогут посетители национального парка «Таганай».
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