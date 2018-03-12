11:05 (мск)ГТРК "Южный Урал"На Южном Урале соберутся фристайлисты со всего мира24 и 25 марта горнолыжный курорт «Солнечная долина» примет Russian Freestyle Games, участниками которых станут лучшие спортсмены России и зарубежья, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
10:51 (мск)ГТРК "Южный Урал"Губернатор поздравил «Трактор» с выходом в плей-оффГубернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил хоккейную команду «Трактор» с выходом в полуфинал плей-офф Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
10:23 (мск)ГТРК "Южный Урал"Морозный понедельник отмечают синоптики — до -33 градусовМорозы пока не собираются покидать Челябинскую область. Сегодня ночью, 12 марта, в западной части региона температура воздуха опустилась до — 33 градусов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Гидрометцентр.
07:52 (мск)ГТРК "Южный Урал"В теплицах Аргаяша нашли незаконных мигрантовПолицейские проверили тепличные хозяйства, расположенные в Аргаяшском районе. Там обнаружили четырех иностранцев, которые выращивали рассаду без разрешительных документов, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
8 мартаГТРК "Южный Урал"Борис Дубровский поздравил женщин с 8 МартаВ канун 8 марта представительниц прекрасного пола поздравил губернатор Челябинской области. В правительстве прошел торжественный прием — 70 женщин Южного Урала получили грамоты и подарки.
7 мартаГТРК "Южный Урал"Более 34 млн выделено на сельскую медицину Южного УралаПравительство РФ направило средства на улучшение первичной медицинской помощи в сельских местностях страны. В число этих регионов вошла и Челябинская область, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.
7 мартаГТРК "Южный Урал"Внимание! Ограничение на трассе для автобусов и фурВодителей Челябинской области, собирающихся в путь на курганское направление, предупреждают: на трассе вечером 6 марта введено ограничение движения для большегрузов и рейсовых автобусов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.
6 мартаГТРК "Южный Урал"На праздники в области похолодает до -25 морозаВесенний праздник 8 марта в Челябинской области пройдет под совсем не весеннюю погоду. В ночь на 9 марта в регионе похолодает до -25 градусов, а в Челябинске в эту ночь обещают до -21 мороза, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Гидрометцентр.
6 мартаГТРК "Южный Урал"В Челябинске можно бесплатно привить питомца от бешенстваЗащитить себя и своих питомцев. Челябинская ветеринарная станция проводит бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства. С 12 марта по 6 апреля будут делать прививки во всех районах Челябинска, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».