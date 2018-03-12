6 марта ГТРК "Южный Урал"

На праздники в области похолодает до -25 мороза

Весенний праздник 8 марта в Челябинской области пройдет под совсем не весеннюю погоду. В ночь на 9 марта в регионе похолодает до -25 градусов, а в Челябинске в эту ночь обещают до -21 мороза, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Гидрометцентр.