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Новости от Вести Иркутск

11:31 (мск)Вести Иркутск
МЧС Иркутской области: в горах Южного Прибайкалья возможен сход лавинСнегопад и сход лавин возможны в горах Южного Прибайкалья. Об этом предупреждает МЧС региона.
10:09 (мск)Вести Иркутск
Второй Байкальский — второй в России по длине. Проходку тоннеля завершили на БАМеШикарные перспективы для развития Сибири нарисовало завершение бурения второго Байкальского тоннеля. Расположенный на границе Иркутской области и Бурятии, он даст возможность вывозить нашу продукцию на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
09:35 (мск)Вести Иркутск
Снег засыпал лед, но добавил зрелищности. В Ольхонском районе случился «Байкальский разлом»В этой гонке в ход идет все: квадроциклы, мотоциклы, карты, багги и обычные автомобили. Фестиваль «Байкальский разлом» прошел накануне на Ольхоне. Причем преодолевали ледовые препятствия и дети.
11 мартаВести Иркутск
Деревянное наследство. Как живут и погибают старинные особняки в ИркутскеВ шесть раз увеличить финансирование охраны объектов культурного наследия. Такое решение приняли власти области. Теперь несчастным памятникам выделят больше 223-х миллионов рублей. Быть может часть этих средств уйдет и на восстановление двух старинных иркутских особняков, которые еле живые стоят на улице Марата. После пожара в ночь на 8 марта от них мало что осталось.
11 мартаВести Иркутск
Снег из Иркутска вывозят тоннами. Чистят не только дворы, но и крыши и козырьки подъездовЧто предпринимают дорожники, чтобы областной центр не утонул с наступлением тепла?
10 мартаВести Иркутск
Грузовик «растерял» взрывчатку в Иркутской областиИз автомобиля, перевозившего взрывчатку, высыпались несколько ящиков.
10 мартаВести Иркутск
Два памятника деревянного зодчества сгорели в ИркутскеПо версии пожарных, это были поджоги. Оба старинных особняка, один из которых жилой, серьезно пострадали.
7 мартаВести Иркутск
Слюдянский район не готов к селямМестные власти не обучили жителей действовать в случае угрозы схода селевых потоков. Об этом заявила Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.
7 мартаВести Иркутск
В Иркутск приехала Ксения СобчакКандидат в президенты России 7 марта встретилась с горожанами в кинотеатре «Чайка».
7 мартаВести Иркутск
Одним из погибших российских военных при крушении Ан-26 в Сирии оказался уроженец Усолья-СибирскогоСтарший лейтенант Михаил Панов закончил Иркутское высшее военное авиационно-инженерное училище в 2009-ом. Позже переехал в Петербург.
7 мартаВести Иркутск
В Братске появилась машина для заливки и чистки льда. Теперь в порядок приведут все катки города«УМКА» — универсальная маневренная комбинированная автоматизированная машина.
7 мартаВести Иркутск
В единственной школе села Тихоновка обвалилась крышаВ школе села Тихоновка Боханского района каникулы чрезвычайного режима. В здании во время занятий обрушилась кровля.
7 мартаВести Иркутск
В Иркутске готовят премьеру по пьесе Алексея ТолстогоВ драмтеатре готовят новую историческую постановку о предсмутном времени. Над спектаклем по пьесе Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович» трудятся много людей. Чего только стоят костюмы и декорации.
6 мартаВести Иркутск
Второй Байкальский. На границе Бурятии и Иркутской области завершена прокладка тоннеля длиной более 6,5 км3 года шли к свету. На БАМе завершили проходку второго Байкальского тоннеля. Поток поездов на участке станет вдвое больше.
6 мартаВести Иркутск
Форум самоуправления прошёл в ИркутскеВ областной центр приехали представители 27 регионов страны.
6 мартаВести Иркутск
В областном центре судебные приставы ходят по должникам, которые не хотят платить алиментыВ областном центре судебные приставы ходят по должникам, которые не хотят платить алименты. Скидок тем, кто не работает нет, все совсем наоборот.
6 мартаВести Иркутск
Ангарский «Ермак» 6 марта играет в ОрскеШестая встреча с «Южным Уралом» может стать последней в одной восьмой стадии плей-офф.
5 мартаВести Иркутск
Досрочное голосование на выборах президента России началось в Иркутской областиГалочки в бюллетенях ставят жители отдаленных и труднодоступных территорий.
5 мартаВести Иркутск
Один человек пострадал во время крупного пожара в СаянскеВ воскресенье там горел торговый центр.
4 мартаВести Иркутск
Павел Грудинин побывал в Иркутской области2 недели осталось до выборов президента России, многие кандидаты ринулись в регионы — поближе к электорату. Скоро в Иркутске ждут Ксению Собчак, а сейчас у нас гостит Павел Грудинин. Где уже успел побывать кандидат от КПРФ?
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