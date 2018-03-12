Деревянное наследство. Как живут и погибают старинные особняки в ИркутскеВ шесть раз увеличить финансирование охраны объектов культурного наследия. Такое решение приняли власти области. Теперь несчастным памятникам выделят больше 223-х миллионов рублей. Быть может часть этих средств уйдет и на восстановление двух старинных иркутских особняков, которые еле живые стоят на улице Марата. После пожара в ночь на 8 марта от них мало что осталось.
Павел Грудинин побывал в Иркутской области2 недели осталось до выборов президента России, многие кандидаты ринулись в регионы — поближе к электорату. Скоро в Иркутске ждут Ксению Собчак, а сейчас у нас гостит Павел Грудинин. Где уже успел побывать кандидат от КПРФ?