09:31 (мск)Вести ПриморьеЖители Приморья смогут «льготно» улететь в 9 городов РоссииИз Владивостока льготные авиаперелеты для определенных категорий граждан будут доступны в Екатеринбург, Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, а также три направления по Дальнему Востоку — Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Якутск.
05:45 (мск)Вести ПриморьеНа дороги Владивостока вышли дополнительные автобусыВ связи с началом учебы у студентов на маршрут № 15 направлено дополнительно три автобуса, еще два — на 63-й маршрут. На дороги Владивостока вышло 587 автобусов, 13 трамваем и 8 троллейбусов.
10 мартаВести Приморье10 многодетных семей Уссурийска встретили весну с новыми наделамиВ реестре округа числится 1778 многодетных семей, которые могут стать обладателями земельных участоков. Из них с учетом нынешней жеребьевки собственные земельные наделы получила 1561 многодетная семья. При этом в Уссурийске с начала действия закона проведено 74 жеребьевки.
7 мартаВести ПриморьеБазу для занятий керлингом планируют открыть в ПриморьеПредложение построить во Владивостоке комплекс зданий для керлинга было озвучено на встрече помощника президента РФ Игоря Левитина, вице-премьера Юрия Трутнева и врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, которая состоялась 6 марта. Предложение посупило от директора Федерации керлинга России Дмитрия Свищева.
7 мартаВести ПриморьеВо Владивостоке может появиться своя киношколаДальневосточный федеральный университет имеет все возможности, чтобы стать площадкой для создания киношколы. Такое предложение высказал Заслуженный артист РФ Сергей Жигунов на итоговом заседании коллегии Минвостокразвития России.
6 мартаВести ПриморьеВо Владивостоке создадут инвестиционный судМинвостокразвития России и Центробанк России договорились об основных аспектах создания инвестиционного суда. Об этом на пресс-подходе заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на минвостокразвития. Инвестиционный суд может создаваться по аналогии с защитой интеллектуальных прав.
6 мартаВести ПриморьеНаходкинец найден мертвым в собственной квартире5 марта к спасателям и полицейским в Находке обратились родственники жителя города, который, должен был уехать в командировку на Камчатку и пропал. Мужчина 1964 года рождения не отвечал на телефонные звонки коллег по работе и родственников, чем вызвал большую обеспокоенность. Родственники обратились в полицию и к спасателям.
6 мартаВести ПриморьеВ Приморье будут производить экотопливоКорейские инвесторы намерены наладить производство деревянных пеллет в Приморье. Начать этот бизнес компании планируют со строительства завода во Владивостоке мощностью около 100 тысяч тонн в год.
5 мартаВести ПриморьеЖительницу Приморья, воспитывающую 10 детей, наградят знаком «Родительская доблесть»В преддверии Международного женского дня в Приморье пройдет вручение наград женщинам, добившимся выдающихся успехов в различных областях. Среди представленных к награде — Светлана Новрук. За достойное воспитание детей и укрепление института семьи многодетной матери вручат почетный знак «Родительская доблесть» I степени.
5 мартаВести ПриморьеКрейсер Тихоокеанского флота «Варяг» нанес удар по кораблям условного противникаНа крейсере «Варяг» проведено учение по нанесению ракетного удара главным комплексом по группировке кораблей условного противника, в ходе которого отрабатывался алгоритм действий экипажа при применении ракетного оружия. Вместе с «Варягом» задачи в море решали другие корабли ТОФ. Малый ракетный корабль «Метель», ракетные катера «Р-14» и «Р-18» разыграли встречный морской бой и совершенствовали задачи по организации ПВО. Большой десантный корабль «Ослябя» провел артиллерийскую стрельбу по воздушной цели и уничтожил артиллерийским огнем плавающую «мину».
5 мартаВести ПриморьеВ Приморье утверждены даты сдачи ЕГЭИтоговые экзамены в 2018 году пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Первый экзамен досрочного этапа школьники Приморья будут сдавать уже 21 марта.
5 мартаВести Приморье190 площадок организованы для торговли цветами во ВладивостокеВо Владивостоке определено 190 официальных площадок для законной торговли цветами к Международному женскому дню. Торговые точки, не вошедшие в список, являются незаконными. Нарушителям грозят штрафы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.