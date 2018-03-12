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Новости от Вести Приморье

09:31 (мск)Вести Приморье
Жители Приморья смогут «льготно» улететь в 9 городов РоссииИз Владивостока льготные авиаперелеты для определенных категорий граждан будут доступны в Екатеринбург, Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, а также три направления по Дальнему Востоку — Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Якутск.
05:45 (мск)Вести Приморье
На дороги Владивостока вышли дополнительные автобусыВ связи с началом учебы у студентов на маршрут № 15 направлено дополнительно три автобуса, еще два — на 63-й маршрут. На дороги Владивостока вышло 587 автобусов, 13 трамваем и 8 троллейбусов.
05:44 (мск)Вести Приморье
Эпидпорог по ОРВИ превышен в Приморье впервые в этом годуЗаболеваемость гриппом и ОРВИ регистрируется выше уровня эпидпорога на 46,3%. Это характерное весеннее увеличение числа заболевших.
04:14 (мск)Вести Приморье
Гашишное масло изъято у жителя Приморья на станции РужиноНа станции Ружино Приморского края транспортными полицейскими установлен ранее судимый 29-летний житель города Лесозаводска, который подозревается в незаконном хранении наркотических средств.
10 мартаВести Приморье
10 многодетных семей Уссурийска встретили весну с новыми наделамиВ реестре округа числится 1778 многодетных семей, которые могут стать обладателями земельных участоков. Из них с учетом нынешней жеребьевки собственные земельные наделы получила 1561 многодетная семья. При этом в Уссурийске с начала действия закона проведено 74 жеребьевки.
10 мартаВести Приморье
Во Владивостоке лопаты подешевели почти в три раза (видео)В последние дни этот шанцевый инструмент стал самых ходовым товаром в городе, на который обрушился сильный снегопад.
8 мартаВести Приморье
Во Владивостоке протестируют новые городские автобусыНа маршрут № 13 «Ж/д вокзал — Змеинка» выйдут автобусы меньшей вместимости, которые ввиду своей высокой маневренности могут совершать больше рейсов. Тестирование продлится до 6 апреля.
7 мартаВести Приморье
Продолжается строительство автодороги Владивосток-Находка-Порт ВосточныйСовременная автотрасса станет альтернативой популярному у приморцев и гостей края маршруту — из Владивостока до Находки и порта Восточный.
7 мартаВести Приморье
Базу для занятий керлингом планируют открыть в ПриморьеПредложение построить во Владивостоке комплекс зданий для керлинга было озвучено на встрече помощника президента РФ Игоря Левитина, вице-премьера Юрия Трутнева и врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, которая состоялась 6 марта. Предложение посупило от директора Федерации керлинга России Дмитрия Свищева.
7 мартаВести Приморье
Найденную в Хабаровском крае раненую тигрицу отправили на лечение в ПриморьеПри осмотре животного были выявлены множественные ранения в области правого бедра, хвоста и брюшной полости. Приморские специалисты центра уже приступили к полному ветеринарному обследованию тигрицы.
7 мартаВести Приморье
Во Владивостоке может появиться своя киношколаДальневосточный федеральный университет имеет все возможности, чтобы стать площадкой для создания киношколы. Такое предложение высказал Заслуженный артист РФ Сергей Жигунов на итоговом заседании коллегии Минвостокразвития России.
7 мартаВести Приморье
Во Владивостоке задержали серийного домушника, поживившегося украшениями на 1,5 млн рублейЖитель Владивостока обратился в полицию с заявлением о квартирной краже. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что злоумышленник, пока хозяина не было дома, подобрал ключи, проник в квартиру и похитил ювелирные украшения. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 115 тысяч рублей.
6 мартаВести Приморье
Во Владивостоке создадут инвестиционный судМинвостокразвития России и Центробанк России договорились об основных аспектах создания инвестиционного суда. Об этом на пресс-подходе заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на минвостокразвития. Инвестиционный суд может создаваться по аналогии с защитой интеллектуальных прав.
6 мартаВести Приморье
Находкинец найден мертвым в собственной квартире5 марта к спасателям и полицейским в Находке обратились родственники жителя города, который, должен был уехать в командировку на Камчатку и пропал. Мужчина 1964 года рождения не отвечал на телефонные звонки коллег по работе и родственников, чем вызвал большую обеспокоенность. Родственники обратились в полицию и к спасателям.
6 мартаВести Приморье
В Приморье будут производить экотопливоКорейские инвесторы намерены наладить производство деревянных пеллет в Приморье. Начать этот бизнес компании планируют со строительства завода во Владивостоке мощностью около 100 тысяч тонн в год.
5 мартаВести Приморье
Жительницу Приморья, воспитывающую 10 детей, наградят знаком «Родительская доблесть»В преддверии Международного женского дня в Приморье пройдет вручение наград женщинам, добившимся выдающихся успехов в различных областях. Среди представленных к награде — Светлана Новрук. За достойное воспитание детей и укрепление института семьи многодетной матери вручат почетный знак «Родительская доблесть» I степени.
5 мартаВести Приморье
В Приморье полицейские по горячим следам раскрыли серию тяжких преступленийПри ликвидации пожара в одном из домов в селе Астраханка были обнаружены тела двух человек с признаками насильственной смерти — мужчины 53 лет и 41-летней женщины.
5 мартаВести Приморье
Крейсер Тихоокеанского флота «Варяг» нанес удар по кораблям условного противникаНа крейсере «Варяг» проведено учение по нанесению ракетного удара главным комплексом по группировке кораблей условного противника, в ходе которого отрабатывался алгоритм действий экипажа при применении ракетного оружия. Вместе с «Варягом» задачи в море решали другие корабли ТОФ. Малый ракетный корабль «Метель», ракетные катера «Р-14» и «Р-18» разыграли встречный морской бой и совершенствовали задачи по организации ПВО. Большой десантный корабль «Ослябя» провел артиллерийскую стрельбу по воздушной цели и уничтожил артиллерийским огнем плавающую «мину».
5 мартаВести Приморье
В Приморье утверждены даты сдачи ЕГЭИтоговые экзамены в 2018 году пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Первый экзамен досрочного этапа школьники Приморья будут сдавать уже 21 марта.
5 мартаВести Приморье
190 площадок организованы для торговли цветами во ВладивостокеВо Владивостоке определено 190 официальных площадок для законной торговли цветами к Международному женскому дню. Торговые точки, не вошедшие в список, являются незаконными. Нарушителям грозят штрафы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
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