Свердловский агрокомплекс заплатит более 2 млн рублей за загрязнение землиЕкатеринбург. 12 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Агрокомплекс «Горноуральский» по иску Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры (Свердловская область) выплатит государству компенсацию ущерба, причиненного загрязнением земли и перекрытием плодородного слоя почвы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в понедельник.
Комиссия выясняет обстоятельства гибели рабочего на ЧЭМКЧелябинск. 5 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Рабочий Челябинского электрометаллургического комбината, многодетный отец, погиб в одном из цехов из-за обрушения на него бака с мусором, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» официальный представитель предприятия Роман Грибанов.
Аномальные морозы ожидаются на севере Свердловской областиЕкатеринбург. 22 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Сотрудники МЧС предупреждают жителей Свердловской области о рисках, связанных с аномальными морозами, которые ожидаются в ближайшие дни, сообщает пресс-служба Главного правления МЧС России по региону в пятницу.
Локализован крупный пожар на пилораме в Свердловской областиЕкатеринбург. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Спасатели в 14:01 по местному времени (12:01 мск) вторника локализовали пожар площадью около 1 тыс. кв. м. на пилораме в промышленной зоне Верхней Салды (Свердловская область), тушение продолжается, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.