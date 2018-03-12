21 февраля Интерфакс

Все обвиняемые по делу о массовых беспорядках со стрельбой в Екатеринбурге не признали в суде свою вину

Екатеринбург. 21 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Свердловский областной суд в среду начал рассмотрение уголовного дела о массовых беспорядках со стрельбой в «цыганском поселке» Екатеринбурга, в результате которых погибли два человека, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе облсуда.