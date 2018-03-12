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Новости от Интерфакс

15:11 (мск)Интерфакс
Спрос на туры в Крым на Урале снизился в два-три раза из-за роста цен на это направление12 марта. Interfax-Russia.ru — Количество ранних заказов туров в Крым резко сократилось в этом году из-за ощутимого роста цен, сообщил член правления Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков.
14:31 (мск)Интерфакс
Жители Екатеринбурга скупают туры и стремятся уехать из города на время ЧМ-201812 марта. Interfax-Russia.ru — Туроператоры отмечают среди жителей Екатеринбурга рост спроса на туры на период, когда в городе будут проходить игры Чемпионата мира по футболу, сообщил член правления Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков.
10:37 (мск)Интерфакс
Свердловский агрокомплекс заплатит более 2 млн рублей за загрязнение землиЕкатеринбург. 12 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Агрокомплекс «Горноуральский» по иску Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры (Свердловская область) выплатит государству компенсацию ущерба, причиненного загрязнением земли и перекрытием плодородного слоя почвы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в понедельник.
7 мартаИнтерфакс
Порядка 3,5 тыс. жителей Свердловской области остались без света из-за сильного ветраЕкатеринбург. 7 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Непогода оставила без электроэнергии порядка 3,5 тыс. жителей Свердловской области, сообщает пресс-служба «МРСК Урала».
6 мартаИнтерфакс
Более 500 спецмашин ликвидировали последствия снегопада в Свердловской областиЕкатеринбург. 6 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Более 500 дорожных машин очищали от снега дороги Свердловской области, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.
6 мартаИнтерфакс
Пассажир стал фигурантом уголовного дела за дебош на борту рейса «Екатеринбург — Пхукет»Екатеринбург. 6 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы возбудили в Екатеринбурге уголовное дело в отношении пассажира рейса авиакомпании «Азур эйр», который, будучи пьяным, устроил дебош во время полета, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР во вторник.
5 мартаИнтерфакс
Комиссия выясняет обстоятельства гибели рабочего на ЧЭМКЧелябинск. 5 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Рабочий Челябинского электрометаллургического комбината, многодетный отец, погиб в одном из цехов из-за обрушения на него бака с мусором, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» официальный представитель предприятия Роман Грибанов.
5 мартаИнтерфакс
Житель Челябинска умер в отделе полиции, проводится проверкаЧелябинск. 5 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы проводят проверку по факту смерти мужчины в отделе полиции в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.
2 мартаИнтерфакс
Найден потерявшийся в районе перевала Дятлова турист из ЕкатеринбургаЕкатеринбург. 2 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Свердловские спасатели днем в пятницу нашли потерявшегося мужчину в 25 км от Базы Ильича в районе перевала Дятлова, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
2 мартаИнтерфакс
Полицейские в Екатеринбурге задержали налетчика, пытавшегося ограбить банкЕкатеринбург. 2 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Мужчина был задержан в офисе банка в Екатеринбурге при попытке вооруженного ограбления, сообщают местные СМИ.
28 февраляИнтерфакс
Более половины месячной нормы снега выпало в Екатеринбурге за один день — синоптикиЕкатеринбург. 28 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Количество снега, выпавшее во вторник в Екатеринбурге, составило 70% от месячной нормы, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» представитель Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
27 февраляИнтерфакс
Массовой зарядкой отметят сто дней до начала ЧМ-2018 в ЕкатеринбургеЕкатеринбург. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Мероприятия, посвященные отсчету оставшихся 100 дней до начала чемпионата мира по футболу в России, пройдут 6 марта в Екатеринбурге, сообщается на официальном сайте администрации города.
27 февраляИнтерфакс
Рабочий погиб в результате падения стрелы экскаватора на ГОК в Свердловской областиЕкатеринбург. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы в Качканаре Свердловской области проводят проверку по факту гибели помощника машиниста экскаватора на горно-обогатительном комбинате, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону во вторник.
22 февраляИнтерфакс
Аномальные морозы ожидаются на севере Свердловской областиЕкатеринбург. 22 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Сотрудники МЧС предупреждают жителей Свердловской области о рисках, связанных с аномальными морозами, которые ожидаются в ближайшие дни, сообщает пресс-служба Главного правления МЧС России по региону в пятницу.
21 февраляИнтерфакс
Все обвиняемые по делу о массовых беспорядках со стрельбой в Екатеринбурге не признали в суде свою винуЕкатеринбург. 21 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Свердловский областной суд в среду начал рассмотрение уголовного дела о массовых беспорядках со стрельбой в «цыганском поселке» Екатеринбурга, в результате которых погибли два человека, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе облсуда.
21 февраляИнтерфакс
Свердловские власти выделят более 100 млн рублей на улучшение жилищных условий многодетных семей21 февраля. Interfax-Russia.ru — Около 70 многодетных семей в Свердловской области в ближайшее время получат свидетельства на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.
21 февраляИнтерфакс
Многодетные семьи в Челябинской области смогут получить компенсацию взамен бесплатной земли — губернаторЧелябинск. 21 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Челябинская область в текущем году выделит 100 млн рублей на улучшение жилищных условий многодетных семей, сообщил губернатор Борис Дубровский, выступая перед депутатами областного парламента в среду.
20 февраляИнтерфакс
Полиция задержала анархистов, прикрепивших экстремистский лозунг на здание УФСБ в ЧелябинскеЧелябинск. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Сотрудники полиции задержали группу молодых людей, подозреваемых в размещении баннера экстремистского содержания на воротах госучреждения в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД во вторник.
20 февраляИнтерфакс
Пожар на площади 1200 кв.м. потушен на пилораме в Свердловской областиЕкатеринбург. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Пожарные справились с огнем на пилораме в промышленной зоне Верхней Салды (Свердловская область), сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону во вторник.
20 февраляИнтерфакс
Локализован крупный пожар на пилораме в Свердловской областиЕкатеринбург. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Спасатели в 14:01 по местному времени (12:01 мск) вторника локализовали пожар площадью около 1 тыс. кв. м. на пилораме в промышленной зоне Верхней Салды (Свердловская область), тушение продолжается, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
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