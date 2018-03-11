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Новости от 365info.kz

11 марта365info.kz
Казахстанцев без визы не пустили в ДубайВ московском аэропорту «Домодедово» сняли с рейса в Дубай двух казахстанцев из-за отсутствия визы.
10 марта365info.kz
Суд ужесточил приговоры полицейским КостанаяВ Костанае двум майорам полиции и их подельникам вынесли новые приговоры, передает alau.kz. Экс-полицейским добавили сроки за выявленные факты подделки документов на угнанные дорогостоящие автомобили и их продажи.
10 марта365info.kz
У собаки, которой перерезали горло, появился новый хозяинУсть-Каменогорске история со среднеазиатской овчаркой Тэей, которую пытались освежевать некие негодяи, получила счастливый конец, передает YK-news.kz.
8 марта365info.kz
КУИС не подтверждает информацию о побеге ТокмадиРанее появилась информация о побеге «стекольного короля».
7 марта365info.kz
Алишер Каримов обманул всю страну — признание лже-невестыЕще пару недель назад Алишер Каримов слезно поведал миру, что расстался с девушкой, с которой он якобы собирался связать жизнь. Как выяснилось, это была абсолютная ложь. Мало того, певец никогда не встречался с Диорой.
5 марта365info.kz
Стало известно, где самые дорогие продукты в КазахстанеДалеко не в столицах, как принято считать. Самые высокие цены в республике на основные продукты в феврале зафиксированы в Актау.
4 марта365info.kz
59-летний мужчина погиб в результате нападения собаки в КостанаеПострадавший был госпитализирован с укусами на теле.
3 марта365info.kz
Автобус сорвался с домкрата и раздавил механикаЖуткая трагедия произошла в Уральске прямо на обочине оживленной дороги.
3 марта365info.kz
Пропавшего две недели назад студента ищут в Актобе17-летний Ербол Абдигали не выходит на связь с близкими с 17 февраля.
3 марта365info.kz
Хоккеист порезал коньком горло вратарю казахстанского клубаИнцидент произошел во время матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между астанинскими «Снежными Барсами» и «Мамонтами Югры».
2 марта365info.kz
Как выглядят полмиллиона тенге монетами, показали терпеливые казахстанцыПользователи соцсетей обсуждают видео с пятилитровой канистрой, под завязку набитой монетами достоинством в 100 тенге.
28 февраля365info.kz
Американские эксперты дали заключение по гибели ТатишеваЗаокеанские криминалисты единогласно выразили мнение, что убийство банкира не было случайностью.
27 февраля365info.kz
Назарбаев утвердил соглашение с ООНГлавой государства подписан Закон РК «О ратификации Соглашения между правительством РК и ООН относительно административных и финансовых процедур для Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии».
26 февраля365info.kz
Полиция Алматы закрыла уголовное дело на жену Аршавина26 февраля в ДВД Алматы официально сообщили о прекращении уголовного дела об угрозах со стороны Алисы Казьминой казахстанской модели Ольге Семеновой.
26 февраля365info.kz
16 гражданок Турции приговорили к смерти в ИракеЦентральный уголовный суд Ирака вынес смертные приговоры 16 гражданкам Турции.
26 февраля365info.kz
Погода 26 февраля: метели на севере и западеВ понедельник, 26 февраля, на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода с осадками, передает «Казгидромет».
26 февраля365info.kz
Сакский курган в Алматы исключают из списка исторических памятниковАкимат Алматы вынес на общественное обсуждение поправки в государственный список памятников истории и культуры на территории мегаполиса.
25 февраля365info.kz
Подснежники распустились на юге КазахстанаНа деревьях в южных регионах республики набухли почки, а на прогретой солнцем земле распустились первые подснежники, сообщает 24.kz.
25 февраля365info.kz
Штормовое предупреждение объявлено в двух областяхРГП «Казгидромет» распространило штормовое предупреждение по двум областям Казахстана.
23 февраля365info.kz
Пропавшую мать троих детей больше недели ищут в ВКО14 февраля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась жительница Риддера 37-летняя Любовь Магомадова.
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Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
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