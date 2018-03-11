Суд ужесточил приговоры полицейским КостанаяВ Костанае двум майорам полиции и их подельникам вынесли новые приговоры, передает alau.kz. Экс-полицейским добавили сроки за выявленные факты подделки документов на угнанные дорогостоящие автомобили и их продажи.
Назарбаев утвердил соглашение с ООНГлавой государства подписан Закон РК «О ратификации Соглашения между правительством РК и ООН относительно административных и финансовых процедур для Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии».