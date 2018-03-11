7 марта 365info.kz

Алишер Каримов обманул всю страну — признание лже-невесты

Еще пару недель назад Алишер Каримов слезно поведал миру, что расстался с девушкой, с которой он якобы собирался связать жизнь. Как выяснилось, это была абсолютная ложь. Мало того, певец никогда не встречался с Диорой.