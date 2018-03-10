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Новости от Prosports.kz

10 мартаProsports.kz
«Он фанат футбола, докапывающийся до каждой детали»Бабаян теперь главный в «Астане», как это будет.
10 мартаProsports.kz
Футзал отметил 111-летиеОдной из самых динамичных и популярных игр в мире исполнилось 111 лет, передает Prosports.kz.
10 мартаProsports.kz
Первый допинг-контроль в чемпионате РоссииМатч 15-го тура Суперлиги по футзалу между И. С. К. «Дина» и МФК «Прогресс» и матч 22-го тура Высшей лиги — Запад между «Динамо» и «Газпром-Югрой-дубль» посетили допинг-инспекторы РУСАДА, передает Prosports.kz.
10 мартаProsports.kz
КПЛ-2018: Заявка «Иртыша»Заявка ФК «Иртыш» (Павлодар) на сезон казахстанской премьер-лиги-2018, передает Prosports.kz.
8 мартаProsports.kz
Алексей Мохов возглавил «Синару»Алексей Мохов назначен главным тренером футзального клуба «Синара», передает Prosports.kz со ссылкой на пресс-службу команды.
8 мартаProsports.kz
Промо-ролик к бою Нурмагомедова и ФергюсонаКомпания UFC опубликовала официальный промо-ролик к предстоящему турниру UFC 223, сообщает Prosports.kz.
7 мартаProsports.kz
«Тобол» подпишет нападающего из УкраиныАнтон Шиндер пополнит состав костанайского клуба после ухода Эгона Вуха в «Шахтер».
7 мартаProsports.kz
Назначения судей и инспекторов на матчи первого тура КПЛДепартамент судейства и инспектирования КФФ определил арбитров для обслуживания матчей 1-го тура Премьер-лиги, сообщает Prosports.kz со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации футбола.
5 мартаProsports.kz
Александр Москаленко стал помощником Григория Бабаяна в «Астане»Главный тренер «Экибазтуза» Александр Москаленко будет помощником нового наставника ФК «Астана» Григория Бабаяна, сообщает Prosports.kz.
5 мартаProsports.kz
Состоялся форум главных тренеров и спортивных директоровКазахстанская федерация футбола (КФФ) и Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) впервые совместно организовали круглый стол с участием главных тренеров футбольных и спортивных директоров клубов Казахстана, сообщает Prosports.kz со ссылкой на pflk.kz.
4 мартаProsports.kz
Григорий Бабаян: Усиление необходимо, но это вопрос к спонсорамНовый коуч прокомментировал впечатляющую победу и очередной трофей «Астаны».
4 мартаProsports.kz
Карлос Алос: Мы находимся не на должном игровом уровнеГлавный тренер алматинцев прокомментировал разгромное поражение в матче за Суперкубок.
4 мартаProsports.kz
«Астана» уничтожила «Кайрат». Без шансовМарин Томасов вновь доказал, что его не остановить.
4 мартаProsports.kz
Наши ожидания — наши проблемы!Чего ждать казахстанским болельщикам от нового футбольного сезона?
4 мартаProsports.kz
5 главных трансферов КПЛ в февралеАргентинский талант в «Ордабасы», контрольная закупка в «Актобе» и очередной интересный трансфер «Тобола».
23 февраляProsports.kz
Сергей Ковалев: Из поражений я вынес урокиЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев поделился впечатлениями от работы с тренером Аброром Турсунпулатовым, с которым он начал сотрудничать вскоре после неудач в поединках с Андре Уордом, передает Prosports.kz со ссылкой на World Boxing News.
23 февраляProsports.kz
Саян Хамитжанов: Дальнейшая судьба «Астаны» зависит от учредителейПрезидент «Астаны» заявил, что перспективы столичного клуба пока неясны.
23 февраляProsports.kz
M-1 Challenge 88. Сергей Морозов проиграл чемпионский бой Мовсару ЕвлоевуВ спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве (Россия) завершился со-главный поединок турнира M-1 Challenge 88, в котором казахстанец Сергей Морозов дрался за титул чемпиона в легчайшем весе, сообщает Prosports.kz.
22 февраляProsports.kz
Альварес будет готовиться к бою с Головкиным в высокогорье5 мая состоится поединок между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадием Головкиным и экс-чемпионом Саулем Альваресом, передает Prosports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.
21 февраляProsports.kz
Сборная Казахстана завоевала 8 медалей на чемпионате Азии по велоспорту на трекеВ столице Малайзии Куала-Лумпуре с 16 по 20 февраля прошел чемпионат Азии по велоспорту на треке, где сборная Казахстана традиционно продемонстрировала хорошие результаты.
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