Первый допинг-контроль в чемпионате РоссииМатч 15-го тура Суперлиги по футзалу между И. С. К. «Дина» и МФК «Прогресс» и матч 22-го тура Высшей лиги — Запад между «Динамо» и «Газпром-Югрой-дубль» посетили допинг-инспекторы РУСАДА, передает Prosports.kz.
Состоялся форум главных тренеров и спортивных директоровКазахстанская федерация футбола (КФФ) и Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) впервые совместно организовали круглый стол с участием главных тренеров футбольных и спортивных директоров клубов Казахстана, сообщает Prosports.kz со ссылкой на pflk.kz.
Сергей Ковалев: Из поражений я вынес урокиЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев поделился впечатлениями от работы с тренером Аброром Турсунпулатовым, с которым он начал сотрудничать вскоре после неудач в поединках с Андре Уордом, передает Prosports.kz со ссылкой на World Boxing News.