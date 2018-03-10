23 февраля Prosports.kz

Сергей Ковалев: Из поражений я вынес уроки

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев поделился впечатлениями от работы с тренером Аброром Турсунпулатовым, с которым он начал сотрудничать вскоре после неудач в поединках с Андре Уордом, передает Prosports.kz со ссылкой на World Boxing News.