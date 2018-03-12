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Новости от РИАЦ

15:29 (мск)РИАЦ
В Волгограде задержан ещё один чиновник-взяточникВ Красноармейском районе возбуждено уголовное дело в отношении инспектора горжилинспекции Волгограда. Он подозревается в получении взятки.
12:51 (мск)РИАЦ
Зенитчики будут уничтожать беспилотники в небе над ВолгоградомЗенитные подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, проведут тактические учения на полигоне Прудбой под Волгоградом.
12:36 (мск)РИАЦ
В регионе принимаются все меры по обеспечению прав граждан на выборахВ администрации области состоялось оперативное совещание. Провёл его губернатор Андрей Бочаров.
11:58 (мск)РИАЦ
Военные построят понтонный мост под ВолгоградомНа полигоне Прудбой под Волгоградом начались тактико-специальные учения по инженерной подготовке.
10:42 (мск)РИАЦ
В Волгограде ищут водителя, который скрылся с места ДТПВ воскресенье в начале десятого часа вечера в Красноармейском районе водитель сбил 35-летнего пешехода. Не оказав ему помощи, он скрылся с места аварии.
9 мартаРИАЦ
Под Волгоградом сгорели две женщиныТрагедия произошла ночью во Фроловском районе Волгоградской области.
8 мартаРИАЦ
Все трассы Волгоградской области открыты для проездаВ Волгоградской области обеспечен проезд по всем трассам региона, дорожники продолжают обработку автомагистралей.
8 мартаРИАЦ
В Волгограде легковушка влетела под грузовикВ Красноармейском районе Волгограда легковушка совершила лобовое столкновение с грузовиком марки «МАЗ».
7 мартаРИАЦ
Бочаров: Женщины — это главный мотиватор для мужчин7 марта, в преддверии Международного женского дня, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с активом женских общественных движений.
7 мартаРИАЦ
Под Волгоградом завершились тактические учения бомбардировщиковВ авиационной части Южного военного округа, дислоцированной в Волгоградской области, завершилось летное тактическое учение бомбардировочной авиации.
7 мартаРИАЦ
На юге Волгограда дорогу не поделили два МАЗаДТП произошло в Кировском районе 6 марта.
6 мартаРИАЦ
В Волгограде отметили 100 дней до мундиаляЧувства тех, кто сейчас ждет и никак не может дождаться начала главного футбольного турнира четырехлетия, очень похожи на чувства тех, кто служил срочную службу. 100 дней до приказа.
6 мартаРИАЦ
В облдуме создана рабочая группа по реализации послания президентаВ Волгоградской областной думе создана межфракционная рабочая группа, которая займется законодательным обеспечением реализации послания президента РФ на территории волгоградского региона.
6 мартаРИАЦ
Волгоградцы смогут стать участниками международного экологического проектаЭкологический фонд имени В. И. Вернадского совместно с Международной экологической общественной организацией «Гринлайт» приглашает к участию в международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие».
6 мартаРИАЦ
Волгоградские вузы готовятся провести Дни открытых дверейВесной, по традиции, высшие учебные заведения организуют мероприятия, имеющие цель помочь будущим абитуриентам определиться с профессией и местом и условиями обучения выбранной специальности. Для этого университеты и институты проводят Дни открытых дверей.
6 мартаРИАЦ
В Волгограде 8 Марта отметят широко и праздничноПразднование Международного женского дня начинается уже во вторник. И затем праздничные дни будут насыщены разнообразными событиями, приятными и полезными не только для прекрасной половины города-героя и области, но и для всех волгоградцев и наших гостей. Творческие поздравления приготовили театры и музеи региона.
5 мартаРИАЦ
Волгоградский регион станет пилотной площадкой для проекта «Юнармия. Наставничество»Новый всероссийский проект будет внедрен на территории восьми регионов России, в том числе и в Волгоградской области. Он призван помочь воспитанникам детских домов и социальных учреждений развить свои способности, социализироваться, выбрать профессию.
5 мартаРИАЦ
В Волгограде открывается выставка-ярмарка, посвящённая великому постуВ выставочном комплексе «Экспоцентр» с 10 по 18 марта будет работать Всероссийская специализированная выставка «Неделя Великого поста».
5 мартаРИАЦ
Центральный рынок принес в казну Волгограда 12 млн рублейОтчисления МУП «Центральный рынок» в бюджет Волгограда увеличились в пять раз.
5 мартаРИАЦ
Бочаров: «Необходимо хорошо поработать, чтобы выполнить поставленные президентом задачи»В администрации области прошло расширенное оперативное совещание. Провёл его губернатор Андрей Бочаров.
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