6 марта РИАЦ

В Волгограде 8 Марта отметят широко и празднично

Празднование Международного женского дня начинается уже во вторник. И затем праздничные дни будут насыщены разнообразными событиями, приятными и полезными не только для прекрасной половины города-героя и области, но и для всех волгоградцев и наших гостей. Творческие поздравления приготовили театры и музеи региона.