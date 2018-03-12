В Волгограде отметили 100 дней до мундиаляЧувства тех, кто сейчас ждет и никак не может дождаться начала главного футбольного турнира четырехлетия, очень похожи на чувства тех, кто служил срочную службу. 100 дней до приказа.
Волгоградские вузы готовятся провести Дни открытых дверейВесной, по традиции, высшие учебные заведения организуют мероприятия, имеющие цель помочь будущим абитуриентам определиться с профессией и местом и условиями обучения выбранной специальности. Для этого университеты и институты проводят Дни открытых дверей.
6 мартаРИАЦ
В Волгограде 8 Марта отметят широко и праздничноПразднование Международного женского дня начинается уже во вторник. И затем праздничные дни будут насыщены разнообразными событиями, приятными и полезными не только для прекрасной половины города-героя и области, но и для всех волгоградцев и наших гостей. Творческие поздравления приготовили театры и музеи региона.