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Новости от VN.ru

14:05 (мск)VN.ru
Кошка покусала отца и сына в Чистоозерном районеДомашние животные в Чистоозерном районе проявляют характер: в феврале зафиксировано 15 случаев укусов. Из них пять — это агрессия со стороны кошек. Яркий пример: животное набросилось на двухлетнего ребенка, покусало за руки, плечи, а когда папа вступился за малыша, то досталось и ему.
14:04 (мск)VN.ru
Андрей Травников проголосует на выборах Президента по месту пребыванияВрио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подал заявление о голосовании на выборах Президента по месту пребывания, а не по месту регистрации.
13:20 (мск)VN.ru
Коллекторы превратили в ад жизнь должницы в НовосибирскеСотрудники коллекторского агентства из Ульяновска несколько месяцев унижали и обманывали жительницу Новосибирска. На защиту женщины встали судебные приставы, которые оштрафовали агентство на 85 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.
13:16 (мск)VN.ru
Глава Минздрава РФ отметила увеличение продолжительности жизни в НовосибирскеМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время рабочей поездки 12 марта в Новосибирскую область выразила поддержку реализации в регионе двух социально значимых проектов — строительства многопрофильного лечебно-диагностического онкологического центра и завершения строительства перинатального центра.
11:31 (мск)VN.ru
Флешмоб в поддержку #селфичеллендж2018 стартовал в НовосибирскеВосемь вузов Новосибирска участвуют во флешмобе, организованном в поддержку конкурса #селфичеллендж2018. Сегодня, 12 марта, студенты читают по две строчки из стихотворения Юрия Левитанского «Каждый выбирает для себя». К акции присоединился Александр Карелин.
08:06 (мск)VN.ru
63 пьяных водителя выехали в праздники на дороги НовосибирскаЧетырнадцать ДТП произошло с 8 по 11 марта в Новосибирске. В авариях пострадали два десятка человек, в том числе один ребенок, сообщает группа пропаганды Госавтоинспекции города.
07:45 (мск)VN.ru
Министр здравоохранения прилетела в НовосибирскСегодня, 12 марта, Новосибирскую область с рабочей поездкой посетила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В рамках поездки вместе с врио губернатора Андреем Травниковым она осмотрит ряд объектов здравоохранения региона.
07:40 (мск)VN.ru
Погода 13—15 марта в Новосибирске: долгожданное потеплениеВолна холода, накрывшая Новосибирск, сменится долгожданным теплом во второй половине недели. Однако не стоит обольщаться: ночи по-прежнему будут морозными, а значит, и утренние часы — тоже.
9 мартаVN.ru
Шерстяные перила и скамейки появились в центре НовосибирскаФестиваль уличного вязания «Все связано» 9 марта впервые прошел в Новосибирске. Рукодельники украсили вязаными изделиями площадь перед концертным залом имени А. М. Каца. Арт-объектами стали скамейки, перила и фонарные столбы.
9 мартаVN.ru
Развитие метро в Новосибирске обсудил Андрей Травников9 марта врио губернатора Андрей Травников провел выездное совещание по вопросам развития Новосибирского метрополитена и проекта «Городская электричка».
8 мартаVN.ru
Более суток ищут 13-летнего мальчика в Новосибирской областиВ Бердске ищут пропавшего мальчика Сергея Т., который 7 марта ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Всего в регионе числятся в розыске более 20 детей. При этом все они сбежали из дома.
8 мартаVN.ru
Не выходить на улицу 8 марта попросили новосибирцев спасателиСиноптики прогнозируют осадки, местами сильные в виде мокрого снега, продолжительные метели, гололёдные явления, усиление ветра по области до 18−23 метров в секунду. С сегодняшнего дня в Новосибирске — похолодание.
8 мартаVN.ru
Самолет-невидимка пролетел над НовосибирскомФотограф Нина Семашко совершенно случайно сфотографировала новейший истребитель пятого поколения Су-57 во время испытаний. Американцы называют этот самолет «русским НЛО».
7 мартаVN.ru
Андрей Травников ждет предложений аграриевГлава региона побывал в Татарском районе, где встретился с руководителями предприятий аграрного сектора, ознакомился с работой, условиями хранения и реализацией зерна ОАО «Татарскзернопродукт», осмотрел помещения животноводческого комплекса СПК «Колос» — Колхоз.
7 мартаVN.ru
Три сотни детдомовцев получат жилье в 2018-мОчередь сирот на социальные квартиры постепенно идет на убыль. В прошлом году 343 человека стали новоселами. Еще 324 пополнят их ряды в 2018-м.
7 мартаVN.ru
Семьи начали получать две новых выплаты при рождении детейВ Новосибирской области, как и по всей России, начали выплачивать денежное пособие при рождении первого ребенка семьям с низкими доходами.
7 мартаVN.ru
Медведь Лёха проснулся в Новосибирском зоопаркеУ медведей и барсуков в зоопарке Новосибирска закончилась спячка. Время выхода животных из зимнего сна зависит от температуры воздуха и от количества снега. Последним проснулся знаменитый медведь Лёха.
7 мартаVN.ru
Девушка с татуировкой нашлась после недели отсутствияМолодая Евгения Б. 1993 года рождения неожиданно пропала в Новосибирске в конце февраля. Поиском занимались полиция и волонтеры, и 7 марта их старания увенчались успехом.
7 мартаVN.ru
Погода 8—10 марта в Новосибирске: метели и холодШтормовая ситуация сложилась в Новосибирской области. Вслед за потеплением придут морозы, сильный ветер, возможны метели и мокрый снег, дороги покроются коркой льда. О сложных погодных условиях предупредили в МЧС.
7 мартаVN.ru
В шесть раз больше цветов к 8 Марта завезли в НовосибирскВ канун 8 Марта более 18 миллионов срезов цветов поступило в Новосибирскую область. Это в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2017 года.
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