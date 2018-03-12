Кошка покусала отца и сына в Чистоозерном районеДомашние животные в Чистоозерном районе проявляют характер: в феврале зафиксировано 15 случаев укусов. Из них пять — это агрессия со стороны кошек. Яркий пример: животное набросилось на двухлетнего ребенка, покусало за руки, плечи, а когда папа вступился за малыша, то досталось и ему.
Коллекторы превратили в ад жизнь должницы в НовосибирскеСотрудники коллекторского агентства из Ульяновска несколько месяцев унижали и обманывали жительницу Новосибирска. На защиту женщины встали судебные приставы, которые оштрафовали агентство на 85 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.
Флешмоб в поддержку #селфичеллендж2018 стартовал в НовосибирскеВосемь вузов Новосибирска участвуют во флешмобе, организованном в поддержку конкурса #селфичеллендж2018. Сегодня, 12 марта, студенты читают по две строчки из стихотворения Юрия Левитанского «Каждый выбирает для себя». К акции присоединился Александр Карелин.
Министр здравоохранения прилетела в НовосибирскСегодня, 12 марта, Новосибирскую область с рабочей поездкой посетила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В рамках поездки вместе с врио губернатора Андреем Травниковым она осмотрит ряд объектов здравоохранения региона.
Андрей Травников ждет предложений аграриевГлава региона побывал в Татарском районе, где встретился с руководителями предприятий аграрного сектора, ознакомился с работой, условиями хранения и реализацией зерна ОАО «Татарскзернопродукт», осмотрел помещения животноводческого комплекса СПК «Колос» — Колхоз.
Медведь Лёха проснулся в Новосибирском зоопаркеУ медведей и барсуков в зоопарке Новосибирска закончилась спячка. Время выхода животных из зимнего сна зависит от температуры воздуха и от количества снега. Последним проснулся знаменитый медведь Лёха.
Погода 8—10 марта в Новосибирске: метели и холодШтормовая ситуация сложилась в Новосибирской области. Вслед за потеплением придут морозы, сильный ветер, возможны метели и мокрый снег, дороги покроются коркой льда. О сложных погодных условиях предупредили в МЧС.