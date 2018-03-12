8 марта VN.ru

Более суток ищут 13-летнего мальчика в Новосибирской области

В Бердске ищут пропавшего мальчика Сергея Т., который 7 марта ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Всего в регионе числятся в розыске более 20 детей. При этом все они сбежали из дома.