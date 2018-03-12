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Новости от Actualitati.md

11:04 (мск)Actualitati.md
«Apa-Canal» будет удаленно считывать показания счетчиковApa-Canal совместно с оператором мобильной связи Orange Moldova и Maddalena (Италия) запустили пилотный проект Smart Water, направленный на сокращение потребления воды в Кишиневе.
10:42 (мск)Actualitati.md
Полицейские с радарами дежурят на 8 трассах страныСлужба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила о трассах, на которых сегодня, 12 марта, дежурят мобильные экипажи с приборами измерения скорости движения.
09:32 (мск)Actualitati.md
В Румынии 17-летняя беременная девушка умерла от гриппаТрагедия произошла в конце прошлой недели в больнице скорой помощи румынского города Сфынту-Георге.
11 мартаActualitati.md
Министр юстиции Александру Тэнасе подает в отставкуАлександру Тэнасе подает в отставку с должности министра юстиции. Объявление было сделано на странице в социальной сети.
10 мартаActualitati.md
Состав высшего совета безопасности изменёнОбнародован изменённый состав высшего совета безопасности.
9 мартаActualitati.md
В центре Кишинева вновь столкнулись троллейбус и легковой автомобильЕсли все и дальше будет продолжаться такими темпами, в Кишиневе закончатся троллейбусы.
9 мартаActualitati.md
Чебан: ПСРМ готова к победе на предстоящих выборахОб этом глава фракции Партии социалистов Республики Молдова в муниципальном совете Кишинева Ион Чебан заявил в ходе интервью порталу Трибуна.
7 мартаActualitati.md
Президент РМ Игорь Додон поздравил всех женщин с 8 мартаПрезидент Республики Молдова Игорь Додон специально по случаю празднования Международного женского дня, записал видеопоздравление, в котором заявил, что женщины — наше будущее, а будущее — должно быть красивым, сообщает Actualitati.md.
6 мартаActualitati.md
Из-за неработающих светофоров в Кишиневе образовались километровые пробкиСлужба «InfoTrafic» Национального инспектората патрулирования предупреждает водителей о том, что на трех столичных улицах по техническим причинам не работают светофоры.
6 мартаActualitati.md
Михай Поалелунжь стал новым судьей Конституционного СудаСегодня, 6 марта, члены Высшей судебной палаты (ВСП) единогласно приняли заявление Михая Поалелунжь об отставке с поста председателя ВСП и проголосовали за его назначение на должность судьи Конституционного суда (КС) сроком на 6 лет.
6 мартаActualitati.md
Весна близко: на выходных в Молдове будет +15Сегодня, 6 марта, согласно прогнозу гидрометеоцентра по всей территории Республики Молдова ожидается переменная облачность. Днем возможны кратковременные дожди.
5 мартаActualitati.md
Заседание Высшего совета безопасности пройдет 7 мартаИнформацию подтвердил доверенное лицо Президента РМ Ион Чебан.
5 мартаActualitati.md
В Кишиневе заминирован троллейбусный паркИнформацию подтвердили полицейские и работники троллейбусного парка.
5 мартаActualitati.md
Додон: Местные выборы должны быть проведены 20 мая 2018 годаОб этом Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил сразу после встречи с председателем Партии социалистов Зинаидой Гречаный.
5 мартаActualitati.md
Телецентр остался без отопленияБолее 600 домов в столичном секторе Телецентр остались без отопления из-за аварии на тепловых сетях. Прорыв сетей произошёл вечером 4 марта.
3 мартаActualitati.md
Во Вранче произошло очередное землетрясениеВ ночь со 2 на 3 марта, в Румынии зарегистрирован подземный толчок магнитудой 3,7 балла.
3 мартаActualitati.md
Президент РМ: Если транзит газа через Украину будет остановлен, это серьезно отразится на энергетике РМОб этом Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил в комментарии для «РИА Новости».
1 мартаActualitati.md
Завтра центр Кишинева будет перекрытВнимание всем жителям и гостям столицы, завтра, 2 марта, движение в центре Кишинева будет затруднено.
1 мартаActualitati.md
ПСРМ и ПКРМ совместно инициировали вотум недоверия Юрию ЛянкэСегодня, 1 марта, депутаты от партий социалистов и коммунистов инициировали вотум недоверия вице-премьеру по европейской интеграции Юрию Лянкэ.
1 мартаActualitati.md
В Кишиневе изъяли 480 кг гнилого мяса и 864 кг просроченных полуфабрикатовПолиция Кишинева совместно со специалистами из ANSA нагрянули с внезапной проверкой в один из цехов по переработке мяса на Рышкановке, где в очередной раз обнаружились грубые нарушения.
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