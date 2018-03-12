6 марта Actualitati.md

Михай Поалелунжь стал новым судьей Конституционного Суда

Сегодня, 6 марта, члены Высшей судебной палаты (ВСП) единогласно приняли заявление Михая Поалелунжь об отставке с поста председателя ВСП и проголосовали за его назначение на должность судьи Конституционного суда (КС) сроком на 6 лет.