10:42 (мск)Actualitati.mdПолицейские с радарами дежурят на 8 трассах страныСлужба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила о трассах, на которых сегодня, 12 марта, дежурят мобильные экипажи с приборами измерения скорости движения.
7 мартаActualitati.mdПрезидент РМ Игорь Додон поздравил всех женщин с 8 мартаПрезидент Республики Молдова Игорь Додон специально по случаю празднования Международного женского дня, записал видеопоздравление, в котором заявил, что женщины — наше будущее, а будущее — должно быть красивым, сообщает Actualitati.md.
6 мартаActualitati.mdМихай Поалелунжь стал новым судьей Конституционного СудаСегодня, 6 марта, члены Высшей судебной палаты (ВСП) единогласно приняли заявление Михая Поалелунжь об отставке с поста председателя ВСП и проголосовали за его назначение на должность судьи Конституционного суда (КС) сроком на 6 лет.
6 мартаActualitati.mdВесна близко: на выходных в Молдове будет +15Сегодня, 6 марта, согласно прогнозу гидрометеоцентра по всей территории Республики Молдова ожидается переменная облачность. Днем возможны кратковременные дожди.
5 мартаActualitati.mdТелецентр остался без отопленияБолее 600 домов в столичном секторе Телецентр остались без отопления из-за аварии на тепловых сетях. Прорыв сетей произошёл вечером 4 марта.