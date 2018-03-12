5 марта Коммерсантъ

Алексея Бусарова не имели права освобождать из колонии, не выслушав мнения родственников погибшего вице-спикера заксобрания Прикамья

Постановление об условно-досрочном освобождении бизнесмена Алексея Бусарова, виновного в гибели вице-спикера заксобрания Пермского края Сергея Митрофанова, было отменено из-за того, что на судебном заседании не присутствовали представители погибшего вице-спикера.