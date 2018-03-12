Прокурором Лысьвы назначен Алмаз Сакаев1 марта 2018 года приказом генерального прокурора РФ на должность Лысьвенского городского прокурора Пермского края назначен старший советник юстиции Алмаз Сакаев.
Восстановление платежеспособности «Мотовилихи» в ближайшее время невозможноАрбитражный суд Пермского края в среду заслушал отчет временного управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы» Виталия Шемигона, он заявил о необходимости введения конкурсного производства из-за невозможности восстановления платежеспособности завода в ближайшем будущем, сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.