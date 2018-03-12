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Новости от Коммерсантъ

15:18 (мск)Коммерсантъ
Директор Красновишерского лесничества осуждена к лишению свободы за взяточничествоЧердынский суд вынес приговор бывшему директору Красновишерского лесничества, обвинявшейся в получении взяток.
08:31 (мск)Коммерсантъ
Природный парк «Пермский» прошел регистрациюВ Пермском крае зарегистрировано ГБУ «Природный парк «Пермский». Согласно «СПАРК-Интерфакс», адресом созданной структуры стало здание на ул. Попова, 11.
6 мартаКоммерсантъ
Ходатайство об УДО Алексея Бусарова вновь рассмотрят в апрелеЧердынский суд повторно рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бизнесмена Алексея Бусарова, виновного в гибели вице-спикера заксобрания Пермского края Сергея Митрофанова.
5 мартаКоммерсантъ
В феврале краевой бюджет перевыполнен на 8%По итогам февраля 2018 года бюджет Пермского края оказался перевыполнен на 8%.
5 мартаКоммерсантъ
«ЮВТ Аэро» возобновит полеты в Краснодар в конце мартаВ расписание аэропорта «Пермь» вернулись прямые перелеты из Перми в Краснодар.
5 мартаКоммерсантъ
Прокурором Лысьвы назначен Алмаз Сакаев1 марта 2018 года приказом генерального прокурора РФ на должность Лысьвенского городского прокурора Пермского края назначен старший советник юстиции Алмаз Сакаев.
5 мартаКоммерсантъ
Алексея Бусарова не имели права освобождать из колонии, не выслушав мнения родственников погибшего вице-спикера заксобрания ПрикамьяПостановление об условно-досрочном освобождении бизнесмена Алексея Бусарова, виновного в гибели вице-спикера заксобрания Пермского края Сергея Митрофанова, было отменено из-за того, что на судебном заседании не присутствовали представители погибшего вице-спикера.
5 мартаКоммерсантъ
В Прикамье реализуют два спортивных проекта для людей, больных сахарным диабетомВ Пермском крае запустят два спортивных проекта для людей, больных сахарным диабетом.
3 мартаКоммерсантъ
В новом терминале аэропорта «Пермь» отвалилась плиткаСегодня ночью произошло обрушение фасадной плитки над входной группой в здании нового терминала аэропорта «Пермь», сообщил на своей странице в соцсети Instagram министр транспорта Николай Уханов.
2 мартаКоммерсантъ
Жители Горнозаводска поддержали создание городского округаВчера в Горнозаводске состоялись публичные слушания по преобразованию поселения в городской округ. Жители города поддержали эту инициативу. Теперь вопрос о создании округа рассмотрит городская дума.
1 мартаКоммерсантъ
Галина Ушакова вернулась на пост председателя Краснокамской думыДепутаты Краснокамской думы вернули Галину Ушакову на пост спикера. По данным «Ъ», за отмену ранее принятого решения о сложении полномочий председателя проголосовали 12 народных избранников.
1 мартаКоммерсантъ
В Пермском крае может быть создан кластер малотоннажной химииКак сообщил «Ъ» вице-премьер края Алексей Чибисов, краевые власти приступили к обсуждению вопросов создания кластера малотоннажной химии.
1 мартаКоммерсантъ
Пермский адвокат стала фигурантом дела о мошенничествеСледственными органами СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело в отношении адвоката Людмилы Жвании, рассказали «Ъ» знакомые с ситуацией источники.
1 мартаКоммерсантъ
Заведующую отделением поликлиники № 8 Перми оштрафовали за мошенничествоОрджоникидзевский суд Перми вынес приговор заведующей отделением медицинской профилактики — врачу-терапевту ГБУЗ ПК «Городская поликлиника № 8».
1 мартаКоммерсантъ
Восстановление платежеспособности «Мотовилихи» в ближайшее время невозможноАрбитражный суд Пермского края в среду заслушал отчет временного управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы» Виталия Шемигона, он заявил о необходимости введения конкурсного производства из-за невозможности восстановления платежеспособности завода в ближайшем будущем, сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
1 мартаКоммерсантъ
Дмитрий Рогозин проведет в Перми совещание по развитию ОПКВице-премьер РФ Дмитрий Рогозин проведет в Перми совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Господин Рогозин прилетит в Пермь 6 марта.
28 февраляКоммерсантъ
Краевой детский санаторий «Ирень» могут отремонтировать раньше срокаРемонт единственного в Пермском крае детского санатория для больных туберкулезом № 1 «Ирень» может быть завершен досрочно.
28 февраляКоммерсантъ
Объединение Кунгурского района и Кунгура приостановленоПроцесс присоединения поселений Кунгурского района к Кунгурскому городскому округу приостановлен.
28 февраляКоммерсантъ
Константин Самойлов отказался от мандата депутата Краснокамской думыДепутат городской думы Краснокамска, главврач городской больницы Константин Самойлов написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата.
28 февраляКоммерсантъ
Росавиация отозвала у «АЗУР эйр» допуск на рейс Пермь — БургасФедеральное агенство воздушного транспорта отказало в выдаче допуска авиаперевозчику «АЗУР эйр» на право выполнения рейсов по маршруту Пермь-Бургас.
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