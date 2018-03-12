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Новости от Комсомольская правда
13:11 (мск)
Комсомольская правда
Житель Уфы запер гостей и поджег дом
ЧП случилось в Инорсе.
11:09 (мск)
Комсомольская правда
В правительстве Башкирии установили цены на сельское жилье
Указ появился на сайте правовой информации.
08:13 (мск)
Комсомольская правда
В ГИБДД Башкирии прокомментировали смертельную аварию на трассе М5
Авария случилась днем 11 марта.
08:03 (мск)
Комсомольская правда
Какие дома останутся без воды на этой неделе в Уфе
«Уфаводоканал» опубликовал график отключения.
07:43 (мск)
Комсомольская правда
В Уфе проходит акция по сбору книг на башкирском языке
Жители двух районов Челябинской области испытывают их недостаток.
06:53 (мск)
Комсомольская правда
В Башкирии ввели новые правила продажи спиртного
В республике изменились правила продажи алкоголя. Теперь лицензию нужно получать не только на розничную продажу продукции, но и при оказании услуг общественного питания.
9 марта
Комсомольская правда
Житель Башкирии на 8 марта убил мать троих детей
Жуткий случай произошел в Стерлитамаке.
9 марта
Комсомольская правда
Власти Уфы рассказали, что произойдет с парком у озера Кашкадан
Территорию облагородят в соответствии с требованиями местных жителей.
8 марта
Комсомольская правда
В Уфе нашли пропавшего студента Дмитрия Курносова
Парень не выходил на связь со 2 марта.
7 марта
Комсомольская правда
Уфа присоединится к экологической акции «Час Земли»
Ежегодную акцию решили поддержать городские власти.
7 марта
Комсомольская правда
В Башкирии будет ликвидирована свалка возле памятника природы
В деле разбиралась природоохранная прокуратура.
7 марта
Комсомольская правда
В Башкирии продолжаются поиски бесследно пропавшего Евгения Галушева
Волонтеры расклеивают объявления по Ишимбаю и Салавату.
7 марта
Комсомольская правда
В Башкирии пособия молодым аграриям увеличили в пять раз
За восемь лет работать на село приехали 950 специалистов.
7 марта
Комсомольская правда
В Уфе на выходных пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Откроются они в 9 часов утра.
6 марта
Комсомольская правда
В мэрии назвали районы Уфы с опасной инфекцией
В прошлом году 400 человек заразились «мышкой».
6 марта
Комсомольская правда
Директора уфимской школы оштрафовали за непрочитанные жалобы родителей
О накопившемся списке претензий он узнал только в ходе прокурорской проверки.
6 марта
Комсомольская правда
Дом Тихониных в Уфе стал объектом культурного наследия
На территории объекта запрещено вести строительство.
6 марта
Комсомольская правда
Главный тренер «Салавата Юлаева» раскритиковал судей
Нервы у Эркки Вестерлунда после разгромного поражения также не выдержали.
6 марта
Комсомольская правда
В Уфе рабочие снегом потушили поезд
Необычный инцидент накануне вечером.
6 марта
Комсомольская правда
В Уфе со снегом борются 300 машин и 1,5 тысячи человек
Коммунальные службы работают в усиленном режиме.
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