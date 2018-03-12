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Новости от Комсомольская правда

13:11 (мск)Комсомольская правда
Житель Уфы запер гостей и поджег домЧП случилось в Инорсе.
11:09 (мск)Комсомольская правда
В правительстве Башкирии установили цены на сельское жильеУказ появился на сайте правовой информации.
08:13 (мск)Комсомольская правда
В ГИБДД Башкирии прокомментировали смертельную аварию на трассе М5Авария случилась днем 11 марта.
08:03 (мск)Комсомольская правда
Какие дома останутся без воды на этой неделе в Уфе«Уфаводоканал» опубликовал график отключения.
07:43 (мск)Комсомольская правда
В Уфе проходит акция по сбору книг на башкирском языкеЖители двух районов Челябинской области испытывают их недостаток.
06:53 (мск)Комсомольская правда
В Башкирии ввели новые правила продажи спиртногоВ республике изменились правила продажи алкоголя. Теперь лицензию нужно получать не только на розничную продажу продукции, но и при оказании услуг общественного питания.
9 мартаКомсомольская правда
Житель Башкирии на 8 марта убил мать троих детейЖуткий случай произошел в Стерлитамаке.
9 мартаКомсомольская правда
Власти Уфы рассказали, что произойдет с парком у озера КашкаданТерриторию облагородят в соответствии с требованиями местных жителей.
8 мартаКомсомольская правда
В Уфе нашли пропавшего студента Дмитрия КурносоваПарень не выходил на связь со 2 марта.
7 мартаКомсомольская правда
Уфа присоединится к экологической акции «Час Земли»Ежегодную акцию решили поддержать городские власти.
7 мартаКомсомольская правда
В Башкирии будет ликвидирована свалка возле памятника природыВ деле разбиралась природоохранная прокуратура.
7 мартаКомсомольская правда
В Башкирии продолжаются поиски бесследно пропавшего Евгения ГалушеваВолонтеры расклеивают объявления по Ишимбаю и Салавату.
7 мартаКомсомольская правда
В Башкирии пособия молодым аграриям увеличили в пять разЗа восемь лет работать на село приехали 950 специалистов.
7 мартаКомсомольская правда
В Уфе на выходных пройдут сельскохозяйственные ярмаркиОткроются они в 9 часов утра.
6 мартаКомсомольская правда
В мэрии назвали районы Уфы с опасной инфекциейВ прошлом году 400 человек заразились «мышкой».
6 мартаКомсомольская правда
Директора уфимской школы оштрафовали за непрочитанные жалобы родителейО накопившемся списке претензий он узнал только в ходе прокурорской проверки.
6 мартаКомсомольская правда
Дом Тихониных в Уфе стал объектом культурного наследияНа территории объекта запрещено вести строительство.
6 мартаКомсомольская правда
Главный тренер «Салавата Юлаева» раскритиковал судейНервы у Эркки Вестерлунда после разгромного поражения также не выдержали.
6 мартаКомсомольская правда
В Уфе рабочие снегом потушили поездНеобычный инцидент накануне вечером.
6 мартаКомсомольская правда
В Уфе со снегом борются 300 машин и 1,5 тысячи человекКоммунальные службы работают в усиленном режиме.
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