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Новости от Клопс.ru
15:50 (мск)
Клопс.ru
Алиханов рассказал, будет ли пользоваться охраной Росгвардии
Глава Калининградской области отметил, что «нормально относится» к новому закону.
13:41 (мск)
Клопс.ru
«Сплошное болото»: калининградцы пожаловались на разбитую строителями дорогу к областной инфекционной больнице
В Калининградской областной инфекционной больнице начали проводить ремонтные и реставрационные работы, при этом дорога к корпусам оказалась разбита. Об этом «Клопс» сообщили читатели.
13:25 (мск)
Клопс.ru
На будке напротив Дома Советов появится граффити на патриотическую тематику
На будке напротив Дома Советов появится роспись, которую выполнит калининградский художник Кирилл Гейнц. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.
12:44 (мск)
Клопс.ru
На Центральном рынке в Калининграде приступили к сносу промтоварных павильонов
На Центральном рынке в Калининграде начался снос зоны с промышленными товарами.
10 марта
Клопс.ru
На ул. Горького из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки, есть пострадавший
Пожар произошёл в пятиэтажном жилом доме 9 марта.
10 марта
Клопс.ru
Очевидцы: на трассе под Калининградом произошло ДТП с участием четырёх машин
Авария произошла у поворота на Колосовку 10 марта.
9 марта
Клопс.ru
В Зеленоградском районе спасатели помогли заблудившимся рыбакам доплыть до берега
В районе поселка Филино спасатели помогли заблудившимся рыбакам доплыть до берега. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
8 марта
Клопс.ru
В Храброво из-за тумана задерживаются девять рейсов
По метеопрогнозу, улучшение погоды ожидается после 12:00.
8 марта
Клопс.ru
«Вы самое дорогое, что есть в нашей жизни»: Алиханов поздравил калининградок с 8 Марта
Глава региона пожелал женщинам любви, счастья и семейного благополучия.
7 марта
Клопс.ru
Подземный пешеходный переход на Ленинском проспекте передадут музею и разукрасят граффити
Глава городского совета депутатов Андрей Кропоткин пообещал, что к началу ЧМ-2018 там появится освещение.
7 марта
Клопс.ru
В БСМП появятся два новых томографа и аппарат «искусственная почка»
В связи с чемпионатом в больнице проводится серьёзная реконструкция.
7 марта
Клопс.ru
Временный приют для лебедей в Балтийске сделают постоянным
В тёплом ангаре, куда привозят ослабевших птиц, на передержке находилось около десятка птиц.
7 марта
Клопс.ru
Сигнал странам Балтии: в Литве прокомментировали запуск новых калининградских ТЭС
Такое мнение министр выразил в связи с наращиванием в регионе выработки электроэнергии.
7 марта
Клопс.ru
В Калининграде во время мундиаля частично ограничат движение на Московском проспекте и у КДЦ
Кроме того, будет ограничена парковка у Южного вокзала.
7 марта
Клопс.ru
На подъезде к Зеленоградску просела часть недавно отремонтированной дороги
В Зеленоградском городском округе просела часть недавно реконструированного дорожного полотна на трассе регионального значения «Подъезд к Зеленоградску».
7 марта
Клопс.ru
Ермак: к ЧМ-2018 забронированы 96% мест в калининградских отелях
Заявки на бронирование распределены неравномерно, в зависимости от матчей, на которые хотят попасть болельщики.
6 марта
Клопс.ru
Калининградец вымогал у соседа 25 тысяч рублей, угрожая повредить его машину
В Калининграде мужчина вымогал у соседа деньги, угрожая в случае отказа повредить его автомобиль, припаркованный во дворе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
6 марта
Клопс.ru
В Калининградской области уволена начальник отдела лекарственного обеспечения минздрава
В Калининградской области Инна Головина оставила должность начальника отдела лекарственного обеспечения минздрава. Об этом «Клопс» рассказали в ведомстве.
6 марта
Клопс.ru
На пл. Василевского началась установка памятника Александру Невскому
На пл. Василевского началась установка памятника Александру Невскому. Работы стартовали около девяти часов утра во вторник, 6 марта.
6 марта
Клопс.ru
Медведев пообещал продлить субсидирование авиаперевозок в Калининград
Программа субсидирования авиаперевозок в Калининград будет продолжена. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на премьер-министра Дмитрия Медведева.
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