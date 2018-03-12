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«Сплошное болото»: калининградцы пожаловались на разбитую строителями дорогу к областной инфекционной больнице

В Калининградской областной инфекционной больнице начали проводить ремонтные и реставрационные работы, при этом дорога к корпусам оказалась разбита. Об этом «Клопс» сообщили читатели.