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Новости от Хабаровский край сегодня
11:25 (мск)
Хабаровский край сегодня
Не делайте из Хабаровска Владивосток — Варламов
Известный блогер добавил подробностей к своему мнению о вечном сопоре соседей.
10:30 (мск)
Хабаровский край сегодня
Прокуратура расскажет про хабаровские руки дней через десять
Подобный происшествий раньше в регионе не было.
09:16 (мск)
Хабаровский край сегодня
Зима на набережной Хабаровска подходит к концу
Светодиодный фонтан начнут разбирать на следующей неделе.
09:05 (мск)
Хабаровский край сегодня
Хабаровский «Ерофей» в пятерке лучших спортивных школ России
Вратарь команды Матвей Сокольников попал в список лучших игроков спартакиады.
08:09 (мск)
Хабаровский край сегодня
Комсомольские корветы с «Калибрами» усилят Тихоокеанский флот
Три корабля с крылатыми ракетами поступят на вооружение к 2020 году.
05:48 (мск)
Хабаровский край сегодня
Опасная для здоровья котельная закрывается в Чегдомыне
Теперь содержание взвешенных веществ в воздухе снизилось до 70,4%
05:14 (мск)
Хабаровский край сегодня
В Хабаровске нарисовали машинами портрет Путина
До окончания флешмоба его участники не знали, какое изображение получится.
10 марта
Хабаровский край сегодня
«СКА-Нефтяник» в полуфинале сыграет с «Байкалом»
Первые матчи серии до трёх побед состоятся 12 и 13 марта в Хабаровске.
9 марта
Хабаровский край сегодня
ТЭЦ в Советской Гавани достроят за 5,6 миллиардов рублей
«РусГидро» ищет подрядчика, кто смог бы ввести долгострой в эксплуатацию.
9 марта
Хабаровский край сегодня
«Амур» в четвертом матче плей-офф проиграл «Барсу»
Счёт в серии стал 3:1 в пользу казанцев.
8 марта
Хабаровский край сегодня
«Обход Хабаровска» презентовали на Съезде транспортников России
С экспозицией ознакомились Президент России Владимир Путин и министр транспорта РФ Максим Соколов.
7 марта
Хабаровский край сегодня
В районе имени Лазо строится первый бассейн
Инвестиционный проект оценивается более чем в 500 млн руб.
7 марта
Хабаровский край сегодня
Три офицера-дальневосточника погибли в аварии Ан-26 в Сирии
В списке пассажиров были майор Виктор Евдокимов и капитаны Алексей Труфанов и Андрей Пыленок.
7 марта
Хабаровский край сегодня
В Хабаровске можно увидеть подкрашенную Японию
Выставка старинной фотографии открылась в Гродековском музее.
7 марта
Хабаровский край сегодня
Вячеслав Шпорт поздравил прекрасную половину Хабаровского края
8 марта наполнено душевным теплом, радостью и добротой.
7 марта
Хабаровский край сегодня
Хабаровский «Амур» продает ретро-форму, варьируя пятерками
Эксклюзивные свитеры обойдутся существенно дороже привычных.
7 марта
Хабаровский край сегодня
В Вяземском детям-сиротам и педагогам дают квартиры
Новый дом существенно продвинул очередь.
7 марта
Хабаровский край сегодня
Праздник Охотника «Вайчамди аняни» отметили в Хабаровском крае
Соревнования на ловкость и меткость прошли в селе Джуен Амурского района.
6 марта
Хабаровский край сегодня
Дело перевозчика двух тонн калуги рассмотрит суд в Хабаровске
42-летнему жителю Хабаровска грозит лишение свободы до трёх лет.
6 марта
Хабаровский край сегодня
Кабаргу-инвалида из хабаровского зоосада поставят на протез
Его изготовят студенты ТОГУ, а деньги на операцию собирают всем миром.
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