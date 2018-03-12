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Новости от Хабаровский край сегодня

11:25 (мск)Хабаровский край сегодня
Не делайте из Хабаровска Владивосток — ВарламовИзвестный блогер добавил подробностей к своему мнению о вечном сопоре соседей.
10:30 (мск)Хабаровский край сегодня
Прокуратура расскажет про хабаровские руки дней через десятьПодобный происшествий раньше в регионе не было.
09:16 (мск)Хабаровский край сегодня
Зима на набережной Хабаровска подходит к концуСветодиодный фонтан начнут разбирать на следующей неделе.
09:05 (мск)Хабаровский край сегодня
Хабаровский «Ерофей» в пятерке лучших спортивных школ РоссииВратарь команды Матвей Сокольников попал в список лучших игроков спартакиады.
08:09 (мск)Хабаровский край сегодня
Комсомольские корветы с «Калибрами» усилят Тихоокеанский флотТри корабля с крылатыми ракетами поступят на вооружение к 2020 году.
05:48 (мск)Хабаровский край сегодня
Опасная для здоровья котельная закрывается в ЧегдомынеТеперь содержание взвешенных веществ в воздухе снизилось до 70,4%
05:14 (мск)Хабаровский край сегодня
В Хабаровске нарисовали машинами портрет ПутинаДо окончания флешмоба его участники не знали, какое изображение получится.
10 мартаХабаровский край сегодня
«СКА-Нефтяник» в полуфинале сыграет с «Байкалом»Первые матчи серии до трёх побед состоятся 12 и 13 марта в Хабаровске.
9 мартаХабаровский край сегодня
ТЭЦ в Советской Гавани достроят за 5,6 миллиардов рублей«РусГидро» ищет подрядчика, кто смог бы ввести долгострой в эксплуатацию.
9 мартаХабаровский край сегодня
«Амур» в четвертом матче плей-офф проиграл «Барсу»Счёт в серии стал 3:1 в пользу казанцев.
8 мартаХабаровский край сегодня
«Обход Хабаровска» презентовали на Съезде транспортников РоссииС экспозицией ознакомились Президент России Владимир Путин и министр транспорта РФ Максим Соколов.
7 мартаХабаровский край сегодня
В районе имени Лазо строится первый бассейнИнвестиционный проект оценивается более чем в 500 млн руб.
7 мартаХабаровский край сегодня
Три офицера-дальневосточника погибли в аварии Ан-26 в СирииВ списке пассажиров были майор Виктор Евдокимов и капитаны Алексей Труфанов и Андрей Пыленок.
7 мартаХабаровский край сегодня
В Хабаровске можно увидеть подкрашенную ЯпониюВыставка старинной фотографии открылась в Гродековском музее.
7 мартаХабаровский край сегодня
Вячеслав Шпорт поздравил прекрасную половину Хабаровского края8 марта наполнено душевным теплом, радостью и добротой.
7 мартаХабаровский край сегодня
Хабаровский «Амур» продает ретро-форму, варьируя пятеркамиЭксклюзивные свитеры обойдутся существенно дороже привычных.
7 мартаХабаровский край сегодня
В Вяземском детям-сиротам и педагогам дают квартирыНовый дом существенно продвинул очередь.
7 мартаХабаровский край сегодня
Праздник Охотника «Вайчамди аняни» отметили в Хабаровском краеСоревнования на ловкость и меткость прошли в селе Джуен Амурского района.
6 мартаХабаровский край сегодня
Дело перевозчика двух тонн калуги рассмотрит суд в Хабаровске42-летнему жителю Хабаровска грозит лишение свободы до трёх лет.
6 мартаХабаровский край сегодня
Кабаргу-инвалида из хабаровского зоосада поставят на протезЕго изготовят студенты ТОГУ, а деньги на операцию собирают всем миром.
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