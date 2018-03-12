На благоустройство дворов в Хабаровске выделят 36,5 миллиона рублейВ краевой столице начался конкурс на муниципальные гранты для ремонта дворов. Победители получат из краевого почти 37 миллионов рублей. Доля денежного приза не должна превысить 67% от общей стоимости проекта. Максимальная сумма на обустройство территории составит один миллион рублей.
Работники «Дальмостостроя» устроили забастовку в ХабаровскеВ дальневосточной столице сотрудники «Дальмостостроя» устроили забастовку — с утра понедельника, 12 марта, они отказались работать. Люди продолжат протестовать до тех пор, пока им не выплатят задолженность по заработной плате, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
Синоптики: весна не спешит приходить в Хабаровский крайЖителям Хабаровского края придётся подождать прихода весны. На этой неделе регион окажется во власти холодной воздушной массы, которая придёт на территорию с Якутии. Из-за этого сохранится низкий температурный режим, особо похолодание станет заметно во второй половине новой недели, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Режим порто-франко в Совгавани позволит привлечь 54 миллиарда инвестицийВ правительстве России одобрили законопроект, по которому режим Свободного порта Владивосток предлагают распространить на Советско-Гаванский район Хабаровского края. Это позволит реализовать там 15 новых проектов и привлечь свыше 54 миллиардов рублей частных инвестиций, создать 1,8 тысячи рабочих мест.
04:48 (мск)Восток Медиа
В Хабаровске заключённый сбежал из больницы через туалетВ дальневосточной столице перед судом предстанет заключённый, который отбывает наказание в колонии на территории края. Его отправили в больницу, но через три дня после операции мужчина сбежал через туалетную комнату. Нашли его в шкафу в квартире у знакомой.
Нетрезвая хабаровчанка уснула в кафе и стала жертвой кражиЖительница дальневосточной столицы стала жертвой кражи в селе Мирном в Хабаровском районе. Девушка сидела в кафе с компании подруг и в какой-то момент уснула, чем и воспользовалась злоумышленница, прибрав к рукам кошелёк потерпевшей.
11 мартаВосток Медиа
Главный тренер «Амура»: к концу сезона мы стали боевой командойНаставник хабаровской хоккейной команды «Амур» Андрей Мартемьянов высказал гордость за своих подопечных и отметил, что они стали командой. Об этом наставник «тигров» рассказал на пресс-конференции после матча с «Ак Барсом», ставшим для хабаровчан последним в сезоне.
11 мартаВосток Медиа
В Комсомольске пожар в гараже едва не привёл ко взрывуВ Комсомольске-на-Амуре вспыхнул гараж, в котором находился автомобиль и лежал баллон с пропаном. Машина получила непростые повреждения, однако её удалось спасти от полного разрушения огнём, а само помещение — от взрыва.