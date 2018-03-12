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Новости от Восток Медиа

10:40 (мск)Восток Медиа
В Хабаровском крае в день выборов спасатели перейдут на усиленное дежурствоВ день выборов 18 марта в Хабаровском крае будут работать почти 2800 человек и 550 единиц техники РСЧС и МЧС России. Специалисты придут на помощь при возникновении возгораний или чрезвычайных ситуаций на избирательных участках. Сотрудники экстренных служб перейдут на усиленное дежурство.
10:37 (мск)Восток Медиа
На благоустройство дворов в Хабаровске выделят 36,5 миллиона рублейВ краевой столице начался конкурс на муниципальные гранты для ремонта дворов. Победители получат из краевого почти 37 миллионов рублей. Доля денежного приза не должна превысить 67% от общей стоимости проекта. Максимальная сумма на обустройство территории составит один миллион рублей.
09:39 (мск)Восток Медиа
В Хабаровске разыскивают двух мошенниц, обманувших пенсионеров на 400 тысячВ дальневосточной столице полиция разыскивает двух женщин, которые обманом похитили у семьи пенсионеров 400 тысяч рублей. Мошенницы представились социальными работниками и попросили осмотреть всю наличность, а после себя оставили «билеты банка приколов» вместо денег.
09:23 (мск)Восток Медиа
В Комсомольске-на-Амуре эвакуировали 50 человек из-за «заложенной бомбы»Житель Комсомольска-на-Амуре позвонил в полицию и рассказал, что в городе «заминировано» здание. Экстренные службы проверили учреждение и не обнаружили опасности. Стражи порядка задержали подозреваемого: он сделал звонок из хулиганских побуждений.
09:13 (мск)Восток Медиа
Хотел «срезать»: лесоруб в Хабаровском крае повредил трактором 350 деревьевВ Николаевском районе Хабаровского края местный житель решил сократить путь на тракторе и причинил вред 350 деревьям хвойных пород. Ущерб составил больше 270 тысяч рублей. Подозреваемого задержали, следователи возбудили уголовное дело.
09:03 (мск)Восток Медиа
Работники «Дальмостостроя» устроили забастовку в ХабаровскеВ дальневосточной столице сотрудники «Дальмостостроя» устроили забастовку — с утра понедельника, 12 марта, они отказались работать. Люди продолжат протестовать до тех пор, пока им не выплатят задолженность по заработной плате, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
08:54 (мск)Восток Медиа
В Хабаровском крае лучшие проекты ТОС получат около 25 миллионов рублейВ Хабаровском крае подвели итоги первого в этом году регионального конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений. К участию допустили 216 идей, но финансовую поддержку получат только 81 — на них выделят около 25 миллионов рублей.
08:18 (мск)Восток Медиа
Синоптики: весна не спешит приходить в Хабаровский крайЖителям Хабаровского края придётся подождать прихода весны. На этой неделе регион окажется во власти холодной воздушной массы, которая придёт на территорию с Якутии. Из-за этого сохранится низкий температурный режим, особо похолодание станет заметно во второй половине новой недели, сообщает РИА «Восток-Медиа».
06:20 (мск)Восток Медиа
В Хабаровском крае закрыли пять сайтов по продаже поддельных дипломовВ Хабаровском крае сотрудники прокуратуры Охотского района нашли пять интернет-ресурсов, через которые можно было купить поддельные дипломы. Правоохранители обратились в суд, чтобы ограничить доступ к этим сайтам, и их требования удовлетворили.
06:06 (мск)Восток Медиа
Режим порто-франко в Совгавани позволит привлечь 54 миллиарда инвестицийВ правительстве России одобрили законопроект, по которому режим Свободного порта Владивосток предлагают распространить на Советско-Гаванский район Хабаровского края. Это позволит реализовать там 15 новых проектов и привлечь свыше 54 миллиардов рублей частных инвестиций, создать 1,8 тысячи рабочих мест.
04:48 (мск)Восток Медиа
В Хабаровске заключённый сбежал из больницы через туалетВ дальневосточной столице перед судом предстанет заключённый, который отбывает наказание в колонии на территории края. Его отправили в больницу, но через три дня после операции мужчина сбежал через туалетную комнату. Нашли его в шкафу в квартире у знакомой.
04:44 (мск)Восток Медиа
В Хабаровском крае мужчина украл рельсы на 2,5 миллиона рублейЖитель Амурского района украл железнодорожные рельсы и сдал в пункт приёма металла. Мужчина нанёс ущерб предприятиям на сумму 2,5 миллиона рублей. Сотрудники полиции нашли подозреваемого и возбудили против него уголовное дело.
04:33 (мск)Восток Медиа
Полпредство президента в ДФО проверило медобслуживание в Ванинском районеВ посёлке Высокогорный изменилось отношение населения к реформам, коснувшимся местной больницы в конце прошлого года. Люди убедились, что медицинское учреждение не закрывают — напротив, его оснащают новым оборудованием за счёт бюджета Хабаровского края.
04:30 (мск)Восток Медиа
Раненая в Хабаровском крае тигрица остаётся в тяжёлом состоянииРаненая тигрица, которую обнаружили на лесовозной дороге в Хабаровском крае, находится в тяжёлом состоянии. За ней наблюдают специалисты центра реабилитации диких животных, пока утешительных прогнозов они не дают, сообщает РИА «Восток-Медиа».
04:13 (мск)Восток Медиа
Школьники Хабаровского края на весенних каникулах отдохнут в 293 лагеряхВ Хабаровском крае школьники на весенних каникулах смогут отправиться в шесть загородных центров отдыха и почти три сотни дневных лагерей. Для них также организуют походы и другие виды досуга.
04:12 (мск)Восток Медиа
Хабаровский «СКА-Нефтяник» сразится за выход в финал с «Байкал-Энергией»Хабаровский «СКА-Нефтяник» начинает серию полуфинальных матчей, которая продлится до трёх побед. Соперником «армейцев» на этой стадии станет иркутская «Байкал-Энергия». Первый матч ½ пройдёт в арене «Ерофей» сегодня, 12 марта, сообщает РИА «Восток-Медиа».
11 мартаВосток Медиа
Пенсионерка из Хабаровска «удачно» подобрала на улице чужой кошелёкЖительница дальневосточной столицы лишилась своих сбережений, выронив кошелёк и банковской картой и ПИН-кодом. Находку подобрала предприимчивая пенсионерка: она успела потратить все деньги до того, как её нашла полиция. Теперь женщине придётся ответить по закону.
11 мартаВосток Медиа
Нетрезвая хабаровчанка уснула в кафе и стала жертвой кражиЖительница дальневосточной столицы стала жертвой кражи в селе Мирном в Хабаровском районе. Девушка сидела в кафе с компании подруг и в какой-то момент уснула, чем и воспользовалась злоумышленница, прибрав к рукам кошелёк потерпевшей.
11 мартаВосток Медиа
Главный тренер «Амура»: к концу сезона мы стали боевой командойНаставник хабаровской хоккейной команды «Амур» Андрей Мартемьянов высказал гордость за своих подопечных и отметил, что они стали командой. Об этом наставник «тигров» рассказал на пресс-конференции после матча с «Ак Барсом», ставшим для хабаровчан последним в сезоне.
11 мартаВосток Медиа
В Комсомольске пожар в гараже едва не привёл ко взрывуВ Комсомольске-на-Амуре вспыхнул гараж, в котором находился автомобиль и лежал баллон с пропаном. Машина получила непростые повреждения, однако её удалось спасти от полного разрушения огнём, а само помещение — от взрыва.
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