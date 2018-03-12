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В Хабаровске заключённый сбежал из больницы через туалет

В дальневосточной столице перед судом предстанет заключённый, который отбывает наказание в колонии на территории края. Его отправили в больницу, но через три дня после операции мужчина сбежал через туалетную комнату. Нашли его в шкафу в квартире у знакомой.